Sanitat avisa del risc que augmenti la transmissió de les variants sud-africana i brasilera a Espanya

Encara que per ara les variants sud-africana i brasilera del coronavirus s'han detectat de forma puntual a Espanya, el Ministeri de Sanitat ha alertat el risc que pot suposar que augmenti la transmissió de les mateixes perquè poden reduir "de manera significativa" l'efectivitat d'algunes vacunes disponibles contra el Covid-19.





Covid-19 (EP)





Així s'estableix en l'actualització del document 'Circulació de variants de SARS-CoV-2 d'interès per a la salut pública a Espanya', publicat aquest dijous pel departament que dirigeix Carolina Darias, on es recorda que la variant que més està circulant en Espanya és la britànica, i que el risc actual disseminació de la sud-africana i brasilera és, per ara, moderat.





En concret, pel que fa a la variant B.1.351, també coneguda com sud-africana, el document assenyala que sembla associada a una major capacitat de transmissió juntament amb dades d'escapament a la immunitat adquirida mitjançant la infecció prèvia i la vacunació.





Fins al moment s'ha detectat de manera puntual a Espanya però ja s'han detectat brots epidèmics en els quals no s'ha aconseguit identificar el cas índex amb antecedent de viatge. Ara bé, tot i que la presència es considera baixa en aquest moment, no es descarta que els casos poguessin augmentar en les pròximes setmanes, com ha passat en altres països del nostre entorn.





En concret, fins a la data s'han detectat 54 casos dels quals s'han confirmat 18 casos per seqüenciació. Es tracta d'un cas esporàdic (un viatger procedent de Sud-àfrica) i 6 brots, un dels quals està relacionat amb un viatge a Tanzània i els casos es troben repartits en diferents comunitats autònomes. En els cinc brots restants no s'ha trobat antecedent de viatge a Sud-àfrica o altres països de la regió i quatre d'ells han estat detectats a la mateixa ciutat.





"El risc de disseminació es considera moderat en aquest moment. L'impacte podria ser alt en el cas que la seva incidència augmentés de forma considerable, ja que aquesta variant podria reduir de forma significativa l'efectivitat d'algunes vacunes", informa Sanitat.





En relació a la variant brasilera, també anomenada P.1, la detecció d'aquesta variant és "encara és molt escassa" i, segons les dades preliminars, la transmissibilitat associada podria estar augmentada i la immunitat natural reduïda.





S'han detectat dos casos aïllats (només un d'ells vinculat amb el Brasil) i tres brots. El primer dels brots inclou dos casos positius (un dels quals va ser confirmat per seqüenciació), el segon inclou 11 casos (tres d'ells seqüenciats), si bé en cap d'ells va poder trobar-se un vincle amb el Brasil. A més, un dels pacients inclòs en el segon brot és un cas de reinfecció probable, i el tercer dels brots està relacionat amb un viatge al Brasil i hi ha dos casos afectats.





Per això, Sanitat recalca el risc es considera moderat, tot i que adverteix que l'impacte podria ser alt en el cas que la seva incidència augmentés de forma considerable. En aquest sentit, recorda que a Espanya s'ha posat en marxa un mecanisme actiu per integrar la informació genòmica a la vigilància a nivell nacional, que inclou una xarxa de laboratoris designats per les comunitats autònomes, per tal d'augmentar la capacitat i velocitat de la caracterització de les mostres sospitoses, així com identificar quines variants estan circulant al nostre país, entre elles la britànica.





Al mateix temps, s'està implementant a nivell nacional una vigilància sentinella de les infeccions respiratòries agudes en Atenció Primària i Hospitalària que inclou l'enviament sistemàtic d'un subgrup aleatori de mostres positives de COVID-19 mitjançant aquest sistema al Centre Nacional de Microbiologia.





Aquest procés de vigilància permetrà la caracterització clínic-epidemiològica de les variants genètiques de SARS-CoV-2 que circulen en les diferents àrees geogràfiques del nostre país, així com la identificació de les característiques fenotípiques i genotípiques que puguin influir en factors com la capacitat de transmissió o l'efectivitat de la vacuna.





INCIDÈNCIA DE LA VARIANT BRITÀNICA





La variant britànica (B.1.1.7) es troba actualment circulant a Espanya i, en alguns llocs on s'han realitzat estimacions d'incidència, està augmentant molt ràpidament en relació amb altres variants de virus.





La presència d'aquesta variant podria condicionar un augment de la incidència, si bé les observacions realitzades fins ara a Espanya, i altres països, indiquen que les mesures de prevenció i control de la malaltia són "eficaços" i aconsegueixen reduir les taxes d'incidència tot i la generalització d'aquesta variant.





No obstant això, Sanitat assenyala en el treball que el risc de transmissió sense les mesures adequades es considera alt i, en cas d'augmentar la incidència, l'impacte podria ser alt per l'associació possible amb una major gravetat i letalitat. "El risc de reinfeccions per aquesta variant i de disminució de l'efectivitat vacunal es considera baix", puntualitza.





De la mateixa manera, en l'informe es destaca que aquesta variant podria estar associada a una major virulència amb augment de la letalitat en tots els grups d'edat, tot i que no s'ha detectat amb més freqüència en casos de reinfecció respecte a altres variants en estudis preliminars , encara que són necessàries més observacions.





A més, hi ha estudis que indiquen una capacitat de neutralització dels anticossos en vacunats amb pautes completes igual per a la variant britànica que per a la resta de les variants, el que indica que l'efectivitat de la vacuna amb aquesta variant és "molt poc probable que es vegi alterada "i estudis per a alguna de les vacunes que demostren" bona efectivitat "en un entorn amb alta prevalença de la variant.