Pierre Servent revela els misteris de Rudolf Hess, el líder nazi que va volar a Gran Bretanya a principis de la Segona Guerra Mundial

El 10 de maig de 941, poques setmanes abans que Alemanya emprengués la seva campanya contra la Unió Soviètica, el dirigent nazi Rudolf Hess, home de confiança de Hitler i segon en la línia de successió de règim, aterrava a Gran Bretanya després d'un arriscat vol pels cels de l'Europa en guerra. Va ser una iniciativa irresponsable? Hess va voler passar després per trasbalsat i l'Alemanya nazi també va difondre aquesta imatge que Pierre Servent desmenteix a "Rudolf Hess. L'últim enigma del Tercer Reich "(Esfera dels Llibres) superior d'Alemanya". Servent afirma rotundament que "la hipòtesi d'un vol per la pau a Escòcia era senzillament impossible per raons tècniques, diplomàtiques i psicològiques" i, en aquest sentit, desmenteix que Hess portés a terme aquesta iniciativa per encàrrec de Hitler. En tot cas, estava condemnada al fracàs amb un Churchill profundament convençut de la perversitat nazi ocupant el número 10 de Downing Street.













Hess, explica, va ser un personatge atípic en el retaule de eminències nazis. A diferència de gairebé tots els altres, es va caracteritzar per la seva vida senzilla i espartana, la seva proximitat a la gent i el seu menyspreu pels fastos, uniformes rutilants i medalles, el que li va fer molt popular i estimat pels seus coetanis. "És un home de la virtut del no es pot dubtar, al menys segons els cànons aris". "Un cacic cardinal ... i paradoxal: al temps romàntic i fanàtic, pacífic i violent, místic i proper, tímid i estrepitós, llunàtic i determinat, resilient i hipocondríac, humanista i antisemita ... però en absolut boig ...", una mena de " assistent social marró "perquè es preocupava pels altres, fins i tot per la sort d'alguns jueus.





Justament aquest és l'aspecte més paradoxal del seu antisemitisme, perquè Hess va ser deixeble predilecte i amic del doctor Karl Haushofer, inventor de la teoria del lebensraum o "espai vital", però casat amb una dona Mischling (mig jueva). Més encara, amb el temps, el principal col·laborador de Hess va ser el fill de tots dos, Albrecht Haushofer, persona de gran intel·ligència i cultura i "l'alemany més familiaritzat amb els engranatges institucionals anglesos", amb el qual va intentar convèncer a Hitler de la necessitat de fer la pau amb Gran Bretanya abans d'emprendre la guerra contra Rússia. "Podem aventurar que entre Hess i els Hausofer ha un vell pacte per salvar Hitler de si mateix en nom de l'interès





Paral·lelament, introdueix algunes paradoxes. La primera, certament, el neguit d'Albrecht Hausofer, "mig jueu" segons la legislació racial de Nuremberg, al veure's convertit en col·laborador involuntari del nazisme com a diplomàtic i amb accés directe a Hitler que, segons sembla, li respectava i li va confiar importants tasques . Tot això el porta a l'autor a unes curioses hipòtesis amb connotacions sexuals. La estretíssima relació de Hitler amb Hess -sembla que en la intimitat es tutejaven- ¿va tenir un component homoeròtic, encara que mai, per descomptat, carnal? ¿Va existir així mateix aquest mateix tipus d'atracció entre Hess i Albrecht Hausofer? En altres paraules, Hess, que va estar casat, encara que sembla que no enamorat, i va tenir fins i tot un fill amb la seva dona ¿era homosexual? Servent no es pronuncia, però deixa oberts dos interrogants.





Com és ben sabut, després d'haver fracassat en l'intent de negociació amb Gran Bretanya, Hess va romandre privat de llibertat en aquest país durant la guerra i al terme d'aquesta, traslladat a Alemanya per ser processat en el famós judici de Nuremberg, en el qual no va tenir empatx a seguir confessant la seva admiració per Hitler. Malgrat tot, només va poder ser condemnat per conspiració contra la pau, però no per crims de guerra, ni crims contra la humanitat, per la qual cosa se li va imposar la pena de cadena perpètua que a l'autor li sembla clarament excessiva, tenint en compte que altres personatges nazis amb més responsabilitats, cas de Speer- van rebre penes inferiors. Quina va ser la causa? Servent opina que va tenir la culpa el seu propi defensor, l'advocat Seidl, que va intentar descarregar-lo de responsabilitat posant en relleu un fet evident: la complicitat de la Unió Soviètica -que estava asseguda al tribunal- en la invasió de Polònia i, per tant, en la provocació de la segona guerra mundial, cosa que el jutge representant d'aquesta potència no estava disposat a acceptar i que possiblement va ser la causa de la severitat de la seva condemna i de la reiterada intransigència russa al seu indult posterior, pel que va romandre ingressat a la presó de Spandau fins al seu suïcidi el 1987. Dit en altres paraules: va passar més anys de la seva vida empresonat, que en llibertat.