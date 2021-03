La Delegació del Govern central a Catalunya s'uneix a les celebracions del 8-M

Com altres emblemàtics edificis barcelonins i catalans, una part de la façana de la seu central de la Delegació de Govern a Catalunya del carrer Mallorca de la capital catalana llueix de color "lila" en el marc de les celebracions del Dia Internacional de la Dona .





L'emblemàtic Palau Montaner modernista, mantindrà la il·luminació fins a la jornada de dilluns que ve dia 8. També ho faran, les façanes de les seus de les subdelegacions de l'Executiu central a Catalunya a Girona, Tarragona i Lleida.





La Delegació de Govern a Catalunya s'uneix a les celebracions de l'8-M @FJMonfort





Amb ocasió de la "setmana lila" impulsada per la institució que lidera, en l'actualitat, la històrica dirigent socialista Teresa Cunillera, s'han organitzat diversos actes complementaris.





Aquest divendres, per exemple, la delegada de Govern es trasllada a les dependències de l'Administració General de l'Estat a Barcelona per "agrair personalment a les 5.379 dones que treballen en els diferents estaments, la seva dedicació i treball".





Abans, s'ha dut a terme un curs de defensa personal per a dones en col·laboració amb la Policia Nacional.





Així mateix, la Subdelegació de Govern a Lleida ha organitzat una exposició amb les accions dutes a terme en administracions locals contra la violència de gènere, mentre la de Tarragona s'exhibeix una mostra de pintura de l'artista Irene Redón i una exposició fotogràfica de la treballadora social Eva Martí.





A Girona, la Subdelegació de Govern ha programat taules rodones sota el títol "Dones i càrrecs directius en l'administració" per abordar la "conciliació de la vida laboral i personal, així com les dificultats per accedir als càrrecs d'alta responsabilitat".