Love of Lesbian donarà un concert per a 5.000 persones "sense distància social"

La plataforma Festivals per la Cultura Segura, que integra els principals festivals de música de Catalunya, ha anunciat aquest divendres un concert del grup Love of Lesbian amb 5.000 assistents al Palau Sant Jordi de Barcelona el proper 27 de març "sense distància social i en un entorn segur ".





"Avui comencem la remuntada" ha reivindicat en roda de premsa des del Estadi Olímpic Lluís Companys el director del Festival Cruïlla, Jordi Herraruela, al costat del de Vida, Dani Poveda, el del Primavera Sound, Alberto Guijarro, el del Sonar, Ventura Barba, la del Canet Rock, Gemma Recoder, i el de The Project, Joan Rosselló, així com entitats culturals i personalitats de l'àmbit de la salut.





El concert, a més, servirà com un estudi de salut pública i tots els assistents hauran de realitzar un test d'antígens ràpid (TAR) i portar una mascareta FFP2 --que facilitarà la pròpia organització-- i també els espais de l'interior de Palau han d'estar correctament ventilats, entre altres mesures de seguretat.





Així ho ha concretat l'investigador de la Fundació Lluita contra la Sida i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), Josep Maria Llibre, que ha afegit que l'organització també s'encarregarà d ' "evitar l'acumulació" d'assistents i les cues durant el concert.





El concert serà a la tarda i els cribratges es realitzaran al matí: les persones que decideixin comprar l'entrada, que ja estan a la venda, hauran de triar entre les sales Apolo, Razzmatazz i Luz de Gas i l'horari que desitgin per desplaçar-se a d'aquestes en què un equip d'infermeria se'ls ha de fer el TAR.





PROVA PILOT





Guijarro ha destacat que aquest concert es basa en l'assaig clínic de la Sala Apolo de Barcelona organitzat pel Primavera Sound i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses el passat 12 de desembre, que va ser el "primer del món" amb aquestes característiques.





A diferència del primer assaig, aquest cop no es precisarà d'un grup control de població per comparar l'impacte del Covid-19 sinó que es tracta d'un concert comercial, tot i que Llibre ha assegurat que volen "demostrar que l'acte no ha comportat major risc de transmissió ".





De fet, l'investigador ha precisat que estan "en tràmits" per poder analitzar tots els casos positius d'Covid-19 que es diagnostiquin entre els assistents i poder comparar, així, la taxa de contagi del concert amb la taxa de contagi de la població .





El concert tindrà un cost aproximat de 200.000 euros, tot i que des de l'organització han defensat que "aquesta no és una activitat econòmica comercial, és una prova pilot que pretén tornar a l'activitat de grans esdeveniments".





ADMINISTRACIONS





La presentació del concert ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat en funcions, Àngels Ponsa, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





Ponsa ha exalçat la unió entre els principals festivals de Catalunya que, lluny de competir, han cooperat per dur a terme aquest projecte en el qual es "reflecteixen" altres països i ha destacat que, arran de la seva feina, ja hi ha concerts similars previstos a París ia Marsella.





"Vam iniciar camí", ha reivindicat Vergés, que ha dit que en els pròxims mesos s'incrementarà la vacunació entre la població i pot ser que apareguin noves eines diagnòstiques que permetin realitzar més proves com aquesta i avançar en el retorn de la cultura sense comprometre el control de la pandèmia.





Colau ha defensat que la celebració d'aquest concert es farà "amb seguretat", a l'igual que al seu judici es va fer amb el Grec Festival de Barcelona 2020 i les festes de la Mercè, i ha assegurat, textualment, que Barcelona és capital mundial en música, cultura i festivals.