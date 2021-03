TMB instal·larà videovigilància en temps real al Metro i el bus contra l'assetjament sexual

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) instal·larà càmeres de videovigilància en temps real dins dels autobusos i combois de Metro per prevenir l'assetjament sexual en el marc del pla de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere que ha presentat aquest divendres.









En l'acte de presentació, la presidenta de TMB i regidor de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, ha explicat que aquesta mesura suposa un "salt qualitatiu en matèria de seguretat molt rellevant".





Lluïsa Moret i Rosa Alarcón (EP)





La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha destacat el caràcter "pioner" del protocol, en el qual s'incorpora la visió de gènere i la garantia de la igualtat i dels drets de les dones en la gestió del transport públic.





En relació a la videovigilància a l'interior dels autobusos, TMB ha "accelerat" el desenvolupament del projecte per implementar-ho més aviat possible a tota la flota, i s'està ultimant la tramitació interna per iniciar la licitació del projecte, valorat en sis milions d'euros.





Es preveu que abans de finalitzar aquest 2021 es comencin a instal·lar les càmeres i equips de comunicació del nou sistema de videovigilància dins els primers autobusos, amb la intenció que entre 2022 i principis de 2023 funcioni en els 1.140 busos de la flota.





METRO

A la xarxa de Metro ja hi ha instal·lades 8.000 càmeres de videovigilància amb transmissió d'imatges instantània en el cas d'estacions i dels trens de les línies automàtiques L9, L10 i L11, i s'està executant un projecte per estendre-ho a les línies convencionals.





Dins d'aquest projecte, pressupostat en 4,9 milions, ja s'ha implantat videovigilància en temps real en tots els trens de la línia 5 i en els més moderns de les línies 1 i 3 (uns 55 combois en total).





La previsió és que aquest estiu s'hagi posat en funcionament en tots els trens, menys en els 42 que se substituiran a curt termini, ja que les noves unitats s'estan construint amb un sistema de càmeres que ja incorpora la transmissió instantània de vídeo.





El pla també preveu augmentar la presència d'agents de seguretat i personal; millorar la visibilitat en les marquesines d'autobús; establir un sistema de parades a demanda en línies d'autobús perifèriques, i incorporar un fil musical a tota la xarxa de Metro, entre d'altres.