Patronals catalanes exigeixen al Govern l'obertura del comerç no essencial en cap de setmana

Pimec i Foment del Treball han reclamat al Procicat que les properes mesures d'obertura incloguin que el comerç no essencial pugui obrir en cap de setmana a partir del 15 de març, ja que, asseguren, "aquest tancament suposa un greu prejudici per al comerç" .





MÉS INFORMACIÓ Pimec celebra aquest dimarts eleccions per decidir si la presideix Antoni Cañete o Pere Barrios

Dona en una botiga (EP)





En un comunicat aquest divendres, les dues patronals catalanes han assenyalat que el tancament en cap de setmana provoca que l'activitat del comerç no essencial "no sigui viable" i han recordat que no reben cap compensació per aquest tancament.





A més, han apuntat que el tancament comarcal també afecta greument "a el comerç de molts territoris", el que evidencia el greuge comparatiu entre comarques més i menys poblades i dependents del turisme.





També han demanat que s'eliminin les restriccions de superfície vigents, que obliguen a acotar a 400 metres quadrats la superfície comercial disponible.





El comerç "ha adoptat totes les mesures proposades pel Procicat" encara que hagin suposat un increment notable de les despeses amb el subministrament de gels hidroalcohòlics als clients o la desinfecció de les mercaderies, han assenyalat.