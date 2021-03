La pandèmia va afectar l'atenció del càncer infantil al 78% dels hospitals a nivell mundial

La pandèmia de COVID-19 ha tingut importants repercussions en l'atenció de el càncer infantil a tot el món, segons una enquesta realitzada a més de 300 metges de 200 hospitals de tot el món i publicada a la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health'.





Segons les seves troballes, l'atenció del càncer pediàtric es va veure afectada en més de tres quartes parts dels hospitals enquestats (78 per cent). Gairebé la meitat (43 per cent) va diagnosticar menys casos nous dels previstos, mentre que al voltant d'un terç (34 per cent) va informar d'un augment del nombre de pacients que van abandonar el tractament.





L'enquesta també va revelar que gairebé un de cada deu (7 per cent) va tancar completament les seves unitats de càncer pediàtric en algun moment de la pandèmia. De les 15 unitats que van tancar, 13 (87 per cent) es trobaven en països d'ingressos baixos i baixos, i el temps mitjà de tancament va ser de 10 dies.





"Les nostres troballes suggereixen que la pandèmia de COVID-19 ha tingut un major impacte en l'atenció del càncer infantil a nivell mundial del que els estudis d'una sola regió havien suggerit, amb els centres dels països d'ingressos baixos i mitjans particularment afectats . els hospitals dels països d'ingressos baixos i mitjans estaven sota pressió fins i tot abans de la pandèmia, amb menys recursos i menys accés a l'atenció dels nens amb càncer, pel que els nostres resultats semblen reflectir la força relativa dels diferents sistemes de atenció sanitària a tot el món ", explica un dels líders de la investigació, Daniel Moreira, de l'Hospital de recerca Infantil St. Jude (Estats Units).





Els autors van avaluar les repercussions mundials de COVID-19 a l'atenció del càncer infantil mitjançant el disseny d'una enquesta transversal que es va distribuir a centenars de treballadors sanitaris de tot el món a través de xarxes internacionals i regionals. L'enquesta va abastar el període comprès entre el 22 de juny i el 21 d'agost de 2020, i va incloure un seguit de preguntes per avaluar les característiques dels hospitals, el nombre de pacients diagnosticats amb COVID-19 i les alteracions i adaptacions en l'atenció al càncer. L'enquesta va ser completada per 311 treballadors sanitaris de 213 institucions de 79 països. Els països es van agrupar en renda baixa, renda mitjana baixa, renda mitjana alta i renda alta.





La majoria dels hospitals (83 per cent) es trobaven en països d'ingressos baixos i mitjans i la gran majoria (88 per cent) va poder realitzar la prova de COVID-19. Els autors van descobrir que els efectes de la pandèmia a l'atenció del càncer pediàtric eren en gran mesura independents del nombre de casos de COVID-19 en els hospitals individuals o a nivell nacional.





Així, han evidenciat diverses repercussions en la gestió del càncer pediàtric, inclosa una reducció de la cirurgia en la majoria dels hospitals (79 per cent). Més de la meitat va assenyalar l'escassetat de productes sanguinis, mentre que una proporció similar va modificar la quimioteràpia causa de l'escassetat d'agents terapèutics (60 per cent i 57 per cent, respectivament). Les alteracions en la radioteràpia també van ser considerables, i gairebé un terç (28 per cent) va informar de la interrupció del tractament.





Els recursos dels hospitals es van veure significativament afectats, ja que un terç (32 per cent) va assenyalar una disminució del suport financer, mentre que dos terços (66 per cent) van informar d'una reducció de personal clínic disponible. Al voltant d'un de cada cinc hospitals (19 per cent) va assenyalar una reducció en la disponibilitat de llits de càncer pediàtric.





Gairebé un de cada deu hospitals (7 per cent) va haver de tancar del tot la seva unitat de càncer pediàtric en algun moment, amb un període mitjà de tancament de 10 dies. La gran majoria d'ells (87 per cent) es trobaven en països d'ingressos baixos i mitjans, i encara que alguns impactes en l'atenció del càncer pediàtric no van variar en funció del nivell d'ingressos de país, els països d'ingressos baixos i mitjans es van veure desproporcionadament afectats en una sèrie d'àrees.





Això va incloure canvis en la quimioteràpia causa de l'escassetat d'agents de tractament (40 per cent, 45 per cent i 40 per cent per als països d'ingressos baixos, mitjans baixos i mitjans alts, respectivament, en comparació amb el 11 per cent per als ingressos alts), majors taxes d'abandonament del tractament (38 per cent, 52 per cent i 33 per cent per als països d'ingressos baixos, mitjans baixos i mitjans alts, respectivament, en comparació amb el 8 per cent en els d'ingressos alts) , i interrupcions més freqüents de la radioteràpia (78 per cent, 68 per cent i 46 per cent en els països d'ingressos baixos, mitjans baixos i mitjans alts, respectivament, en comparació amb el 10 per cent en els d'ingressos alts).





Els hospitals també van informar d'una disminució de l'accés a les intervencions per salvar vides amb més freqüència (8 per cent, 33 per cent i 16 per cent per als d'ingressos baixos, mitjans baixos i mitjans alts, respectivament, en comparació del 3 per cent per als de renda alta), i de morts inesperades (31 per cent, 36 per cent i 13 per cent per als d'ingressos baixos, mitjans baixos i mitjans alts, respectivament, en comparació amb el 8 per cent per als de renda alta ).





Els hospitals dels països d'ingressos baixos i mitjans també eren més propensos a informar de la disminució del seu finançament governamental habitual per a l'atenció oncològica (15 per cent, 52 per cent i 31 per cent per als d'ingressos baixos, mitjans baixos i mitjans alts, respectivament, en comparació amb el 8 per cent per als de renda alta).





"Els impactes a llarg termini en els resultats del càncer infantil encara no estan clars. Els nostres troballes posen de manifest la necessitat d'una avaluació contínua de les necessitats de recursos durant la pandèmia i l'intercanvi d'estratègies exitoses per fer front als efectes negatius en l'atenció del càncer pediàtric ", reflexiona un altre dels autors, Dylan Graetz.