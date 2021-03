L’Ajuntament de Terrassa destinarà 2 milions d’euros en ajudes als sectors afectats per la Covid

Una de les principals mesures anunciades avui durant la sessió extraordinària i especial de Debat de l’Estat de la Ciutat del Ple municipal, ha estat la mesura de xoc per afavorir la reactivació econòmica, amb un paquet d'ajuts de 2 milions d’euros, per als sectors i persones més afectades per la pandèmia. Amb aquesta mesura es vol contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina per al progrés i desenvolupament de la ciutat impulsant actuacions específiques per contribuir a una recuperació el més ràpida possible.









Ajuntament de Terrassa (EP)





L’alcalde, Jordi Ballart, ha apuntat durant la sessió a la feina que s’està fent des de l’Ajuntament per encarar els anys 2021 i 2022, etapa per tancar la pandèmia i iniciar i consolidar la recuperació de la ciutat, i de cara al període de 2022 a 2030, «en el qual tenim l’oportunitat de posicionar-nos en el nou món post-pandèmia per tal de garantir el progrés i el benestar de la nostra ciutat en tots els sentits i amb el màxim accent en aspectes com la justícia social, la igualtat, els drets humans o el medi ambient i la lluita contra la crisi climàtica». Les quatre prioritats més immediates de l’Ajuntament giren entorn la salut, l’economia, la feina i la protecció social envers les persones i famílies vulnerables.





Així, l’alcalde ha anunciat diverses accions que es duran a terme en aquest mandat. N’ha destacat el projecte de la futura Casa de l’Esport terrassenc i de l’Hoquei a l’edifici històric de l’antic Ajuntament al Raval de Montserrat, un espai recuperat per l’Ajuntament de Terrassa que esdevindrà una referència per a les entitats esportives a la ciutat.





En l’àmbit del Serveis Socials, s’ha anunciat la creació de l’oficina dels ajuts socials i d’un dispositiu per a atendre les emergències socials a la ciutat. A banda, Ballart també ha anunciat la pròxima creació d’una nova Oficina de Salut municipal.





Cobertura parcial per trams de la riera del Palau

Una altra de les qüestions més destacades que s’han anunciat avui al Ple extraordinari de Debat de l’Estat de la Ciutat ha estat l’inici dels treballs per a la realització del projecte de cobertura parcial de diferents trams de la Riera del Palau, que es preveu tenir enllestit abans del 2023, «confiem disposar d’un projecte global de futur, amb solucions viables en tots els sentits», segons ha explicat Ballart. Després de les accions de neteja de vegetació i de sediments que s’han dut a terme, l’Ajuntament finalitzarà aquest 2021 les accions per installar sensors, pluviòmetres i barreres automàtiques per reduir els riscos d’inundació a diversos punts i definir el Pla Director de Rieres.





D’altra banda, tots els grups municipals que participen al ple extraordinari han aprovat per unanimitat una proposta de resolució que perfila, en dotze punts, les línies de treball comunes que es volen impulsar:





∙ Posar a les persones al centre de les mesures que en prenguin, donant resposta a les seves necessitats i defensant els seus drets bàsics.

∙ Avançar cap a un nou model d’atenció a les persones que garanteixi els seus drets, així com els de tots els collectius i dels animals.

∙ Consolidar un projecte educatiu de ciutat que millori l’oferta d’educació pública i equilibrada i que permeti desenvolupar un pla de millore de l’èxit educatiu, amb mesures d’actuació i acompanyament per a joves en risc d’abandonament escolar prematur.

∙ Establir mesures concretes i urgents de recuperació econòmica en el marc d’un nou Pla d’Activació Local, que permeti impulsar una economia sostenible, inclusiva i més cooperativa.

∙ Consensuar polítiques d’ocupació i formació innovadores per a la promoció d’ocupació estable i de qualitat.

∙ Transformar l’espai públic amb un pla continuat de manteniment, millora i preservació sota paràmetres de sostenibilitat i accessibilitat.

∙ Treballar per què no hi hagi diferències estructurals entre els barris.

∙ Generar mecanismes de participació reals, efectius, pragmàtics i significatius, que aportin coneixement i solucions a les necessitats de la ciutat.

∙ Situar a l’Ajuntament al capdavant de la transformació digital, que continuï avançant en transparència, bon govern, ètica i integritat.

∙ Voluntat d’assolir un marc estable de coordinació territorial que ajudi a establir pactes per un model de mobilitat i infraestructures sostenible i compartit, i que situï a Terrassa al centre de l’arc metropolità.

∙ Iniciar un procés participatiu que permeti establir les bases estratègiques comunes del futur de la nostra ciutat sota el marc d’una Agenda Urbana.

∙ Encarregar externament la realització d’un baròmetre anual sobre l’estat de la ciutat on es plasmi el sentir de la ciutadania respecte al context econòmic, al context social, al context polític, al context de serveis i al context participatiu i de transparència.

En aquest sentit, fruït d’aquest acord, s’elaborarà un guió de temes per fer seguiment dels acords i avenços, entre el Govern municipal i els Grups municipals de l’oposició. El Ple sobre l’Estat de la Ciutat és la primera vegada en la que es convoca en un format diferent de ple ordinari, proposat per tots els grups municipals, amb l’objectiu de debatre i compartir visions sobre la realitat de la ciutat i apuntar algunes línies de futur. A banda dels grups municipals, al Ple d’avui també hi han intervingut l’Associació de Veïns de Can Palet de Vista Alegre, l’Associació de Veïns de Can Roca, la Federació d’Associació de Veïns de Terrassa, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria i l’Assemblea Nacional Catalana de Terrassa, que han expressat les seves observacions, propostes i peticions sobre l’estat de la ciutat.