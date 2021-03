Iceta advoca pel federalisme durant la presa de possessió del seu equip

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha reivindicat en diverses ocasions durant el seu discurs el federalisme durant la presa de possessió de l'equip que l'acompanyarà en la seva marxa en el Ministeri, i que gran part d'ells havien format part del Gabinet de l' anterior ministre de Sanitat, Salvador Illa.





Miquel Iceta i el seu equip (EP)





Iceta va presidir a la seu ministerial la presa de possessió del càrrec de secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Víctor Francos Díaz; el subsecretari, Alberto Herrera Rodríguez; la directora del Gabinet del ministre, Mar Román Martínez; el director general de Governança Pública, Olivié Bayón Céspedes; i el secretari general tècnic, Ignasi de Loiola de Domingo Valenzuela.





En la seva intervenció, Iceta va proclamar que "els autonomistes de veritat estan practicant el federalisme de veritat", amb diverses referències al federalisme en tot el seu discurs, i va definir la cartera que ell dirigeix com el "Ministeri de l'acord".





En diverses ocasions, Iceta ha defensat el federalisme com la millor opció per a Espanya, especialment en la relació amb Catalunya. El passat mes de desembre va assegurar que "és perfectament compatible tenir un sentiment catalanista i pertànyer a un Estat democràtic en evolució cap al federalisme". A més, va afegir que "el federalisme és la millor manera de reconèixer la diversitat".





















Així mateix, el ministre va qualificar com "bon equip" a les persones que han pres possessió del seu càrrec aquest matí i que moltes d'elles havien pertangut al Gabinet de Salvador Illa en el Ministeri de Sanitat i fins i tot durant la campanya de les eleccions catalanes.





El nou secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Víctor Francos Díaz, va ser durant l'últim any el director de Gabinet de Salvador Illa, coincidint amb la pandèmia sanitària del coronavirus.





A més, com a directora de Gabinet, Iceta va triar a la fins ara cap de Relacions Institucionals a Renfe, Maria de la Mar Román Martínez, mentre que hi havia nomenat com a sotssecretari de Política Territorial i Funció Pública a Alberto Herrera Rodríguez, que ocupava des de gener de 2020 el lloc de sotssecretari de Sanitat en el Ministeri que dirigia Salvador Illa.





En el seu discurs, Iceta també va dedicar gran part d'ell a tractar el problema de la temporalitat dels interins i es va comprometre a treballar en la reforma de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic assegurant que en les pròximes setmanes es reunirà amb sindicats per avançar en aquest sentit .