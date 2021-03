Amnistia Internacional creu que prohibir les marxes del 8M "viola el dret de reunió pacífica"

Amnistia Internacional ha titllat de "desproporcionada" la decisió del delegat de Govern a Madrid de prohibir totes les manifestacions pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i adverteix que "viola el dret de reunió pacífica".





Manifestació del 8M (EP)









"La prohibició generalitzada de totes les concentracions i manifestacions amb motiu del 8M a Madrid és una limitació desproporcionada al dret de reunió pacífica establert en el dret internacional. Cada petició ha d'avaluar-se individualment", ha explicat el director d'Amnistia Internacional, Esteban Beltrán.





Segons precisa l'ONG, el Dret internacional dels drets humans reconeix que poden imposar restriccions al dret a la llibertat de reunió pacífica per a la protecció de determinats interessos legítims, com la salut pública, però considera que les prohibicions de manifestacions han de ser "una opció d'últim recurs i només basada en una necessitat urgent ".





"A l'hora de decidir si una manifestació pot o no dur-se a terme per raons de protecció de salut pública, les autoritats han de realitzar una avaluació cas per cas, que contempli quines mesures es poden adoptar per prevenir contagis, sense necessitat de prohibir la manifestació a seva totalitat ", ha declarat Beltrán.





Segons ha subratllat, "qualsevol mesura que retalli llibertats i drets humans ha de complir estrictament amb el criteri de proporcionalitat i necessitat".