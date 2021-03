La incidència baixa a 149 casos i Espanya surt de la situació de "risc alt" per coronavirus

Espanya ha sortit ja de l'escenari de "risc alt" fixat en el document de 'Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de COVID-19', aprovat pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, situant-se actualment la incidència en els 149,23 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.





Foto d'arxiu (EP)





Així mateix, i segons l'informe publicat aquest divendres, les comunitats autònomes han notificat a Sanitat 6.655 nous casos de coronavirus, dels quals 2.921 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 2.676 registrats el dijous, fet que eleva la xifra global de persones infectades de Covid-19 des del començament de la pandèmia a les 3.149.012.





Pel que fa als morts per Covid-19, aquest divendres s'han notificat 637 més, dels quals 633 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 71.138 persones.





En l'actualitat, hi ha 9.896 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.571 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 908 ingressos i 1.134 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 7,88 per cent i en les UCI al 25,14 per cent.





De les 2.921 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 1.049 s'han localitzat a Madrid, si bé 172 a Andalusia, 170 a Aragó, 159 a Astúries, 29 a Balears, 190 a Canàries, 43 a Cantàbria, 24 a Castella -La Manxa, 187 a Castella i Lleó, 122 a Catalunya, 19 a Ceuta, 175 a Comunitat Valenciana, 24 a Extremadura, 82 a Galícia, 25 a Melilla, 78 a Múrcia, 71 a Navarra, 283 al País Basc i 19 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat en l'última setmana 125 morts a Andalusia; a Aragó 40; a Astúries 38; en Balears 5; a Canàries 14; a Cantabria 7; a Castella-la Manxa 34; i a Castella i Lleó 60; a Catalunya 32; a Ceuta s'han comptabilitzat cinc en els últims set dies; a la Comunitat Valenciana 52; a Extremadura 14; a Galícia 43; a Madrid 102; a Melilla 1; a Múrcia 24; a Navarra sis, al País Basc 27; i a La Rioja 04:00.