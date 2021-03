Està David Madí al darrere de la compra de 8tv al Grup Godó?

El Grup Godó ha abandonat el negoci televisiu amb la venda de 8TV i el seu múltiplex canals de TDT al conegut Nicola Pedrazzoli, un veterà del sector i impulsor de Teve.cat, i a l'empresari i financer Borja García-Nieto. És a dir, aquest és un negoci fem un resum "entre els de sempre" a Catalunya.





La compra d'Emissions Digitals de Catalunya, que gestiona el múltiplex de TDT concedit per la Generalitat des de l'any 2003 i que és 100% propietat dels Godó s'ha formalitzat aquest divendres a través de Carlos i Javier Godó i Pedrazzoli i García-Nieto a més dels seus representants legals per prop de deu milions d'euros diferits en pagaments d'un milió a l'any.













El canvi de propietat de les llicències dels canals TV, Barça TV, Fibracat TV i Bom Cine es comunicarà dilluns al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per completar els tràmits. 8tv que fa dos anys no emet cap programa de producció pròpia ; Barça TV, la cadena del Futbol Club Barcelona; Fibracat TV, que és propietat d'empresaris del Bages; i Bom Cine, del grup Squirrel.





Pedrazzoli és un empresari italià que tenia una relació estreta amb l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos i que va impulsar Canal Català i que es va llogar a El Punt Avui, que va crear una televisió i la va acabar de tancar per problemes econòmics.





En recuperar la llicència, Pedrazzoli va fundar Teve.cat, coneguda pels seus debats, que en alguns casos organitzen entitats com l'ANC o Societat Civil Catalana. Teve.cat, va suposar el retorn del italià Nicola Pedrazzoli, exdirectiu de Mediaset, íntim d'Artur Mas i del seu home de confiança, David Madí, que havia desaparegut per instalar-se a Miami, després d'estar en boca de massa gent. I no per a bé.





Teve.cat és una versió remasteritzada d'aquell Canal Catalá amb el qual va intentar la quadratura del cercle: potenciar una "Intereconomía proindependentista" -segons les seves paraules- a Catalunya i fer el salt a l'àmbit nacional usant contactes amb el PSOE i venent-li al PP que podia comptar amb ell a través d'un altre canal, Metropolitan TV. Col·laboradors propers no tenen dubte de que va jugar a "la puta i ramoneta" en un temps que per una banda emetien en català contra el govern tripartit a Catalunya presidit per José Montilla i pel canal en castellà contra el catalanisme i contra el socialisme a la resta d'Espanya.Íncreible,però cert.





Les polèmiques que van sorgir sobre Canal Català van arribar en diverses ocasions fins al CAC. Una d'elles va ser l'emissió íntegra de les Doc Sesions, conferències de Mas de caràcter totalment partidista, i que Pedrazzoli va fer aparèixer en pantalla. Entenent que era propaganda política, l'organisme va decidir sancionar-li.



En aquella cadena eren tertulians habituals persones com Josep Anglada, de la xenòfoba Plataforma X Catalunya, antic militant de Força Nova i deixeble de Blas Piñar, o Rafael López Diéguez, secretari del partit Alternativa Espanyola, franquista i gendre de l'anteriorment citat Piñar. Al costat d'ells, acudien quan volien el mateix Artur Mas, Oriol Pujol, Jordi Pujol i nombrosos càrrecs de la llavors opositora Convergència i Unió.





Pedrazzoli, que no dubtava posar en graella programes de tarot amb Sandro Rey o altres de caràcter eròtic al costat de tertúlies o la Santa Missa els diumenges, va decidir fer el salt a tota Espanya, primer amb el canal Metropolitan i després en la cadena Intereconomía, propietat de Julio Ariza.



Perquè va tenir el seu centelleig en la crisi de Intereconomía, quan va llogar una franja de la cadena de Julio Ariza, per a emetre el seu producte més cèlebre, el debat del franciscà Carlos Fuentes per on passava una variopinta saga de contertulians. Per descomptat, no se li podia negar la pluralitat en aquestes taules en les quals a punt es va estar d'arribar a més. Després, Pedrazzoli s'en va anar, va fer mutis i fins ara. Doncs bé, tot això està de tornada en el nou canal, comptant amb versió juvenil del páter Fonts i amb la presència d'Ares Teixidó. Cal recordar que el tàndem Ariza-Pedrazzoli va deixar a deure diners a moltes persones, tirant-se les culpes l'u a l'altre i van vendre el Canal Català per uns quants milions d'euros al grup El Punt-Avui.





I es que a Catalunya és molt fàcil ser empresari de comunicació, sempre que estiguis disposat a quadrar-te davant de Palau de la Generalitat. Així El Punt – que estaven en fallida, van comprar a Nicola Pedrazzoli, empresari italià amic de Berlusconi, la seva cadena, Canal Català, per una xifra francament astronòmica. D'on van treure els milions, si estaven a punt de fer fallida? Per què va vendre el seu canal Pedrazzoli, desapareixent després, no tan sols del panorama televisiu, sinó fins i tot del territori nacional? La nova cadena batejada amb escassa imaginació com Televisió El Punt-Avui es va convertir en un anunci del procés.



En aquest mitjà va treballar l'exposa de Puigdemont, sí a "teleprocés" que és com l'anomenaven alguns, fins que van decidir que ni amb la pasta de la Generalitat els sortien els números. Van fer un ERE, van acomiadar a 91 treballadors i van tancar la redacció de Barcelona.





L'actual conseller delegat de Canal Català, Nicola Pedrazzoli, tot i la situació a Catalunya pel coronavirus- torna a fer televisió perquè ho considera "un acte de responsabilitat oferir una televisió amb una aposta clara per l'entreteniment i escoltar a la gent del carrer en aquest moment de confinament". Segur?.





Teve TV es pot sintonitzar a les freqüències de l'antic Canal Català TV a comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental i l'Oriental, Osona, Tarragona, Lleida o Girona i amb la compra de 8TV amplia la seva zona d'influència a tot Catalunya.













Deixarà Nicola un gran furat econòmic als comptes del Grup Godó com va fer a Intereconomia?. Quants treballadors quedaran al carrer com a Canal Català? Quins apunts comptables son d'interés fer ara entre "els de sempre" enmig d'una pàndemia?. D'on vindràn els 10 milions d'euros de l'operació de compra-venda?





Seguirem informant...