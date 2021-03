El Grup d'Intervenció dels Mossos incorporarà un "dron libèl·lula" al seu equip

Realitza unes 100 intervencions a l'any i vol incorporar a dones / @EP





El Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra, grup especialitzat que treballa a requeriment d'altres serveis de el cos, incorporarà en pocs mesos un nou dron per poder realitzar treballs de vigilància i protecció, un 'Black Hornet', que té la mida i l'aspecte d'una libèl·lula. El 'Black Hornet', el que pretén, és poder fer la funció de vigilància però en format més petit, per passar desapercebuts.





En una entrevista després d'assistir a un entrenament, el cap de l'GEH, que no vol revelar el seu nom per l'anonimat de el grup, ha explicat que actualment són un total de 40 efectius, que realitzen entrades i registres "d'un grau de complicació elevat o on pugui haver-hi armes de foc, grups de crim organitzat o d'un perfil criminal elevat ": segrestos, narcotràfic, extorsions, terrorisme, protecció de personalitats, VIPs de certa entitat amenaçats, atemptats o trasllats penitenciaris d'alt risc.





El responsable de l'GEH ha expressat que actualment la majoria de les seves actuacions, unes 100 a l'any menys el 2017, quan van ser unes 150 pels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona), són intervenir o desmantellar les plantacions de marihuana, "perquè s'ha professionalitzat molt, i moltes vegades intervenen grups de crim organitzat d'alt nivell que van equipats amb armes i preparen trampes perquè no accedeixi ningú a les plantacions ".





Aquesta unitat dels Mossos, treballa diferents especialitats per fer front a qualsevol operativa, encara que tots tenen coneixement de tot: un grup realitza obertures amb explosius per facilitar l'accés als llocs d'intervenció; un altre grup de tiradors d'arma llarga dóna seguretat a el grup o es col·loca en llocs elevats per protegir l'entorn; un grup de sanitaris respon en cas necessari; un grup d'escaladors fa descensos des d'helicòpters o edificis, i un altre grup de tècnics es dedica a fotografiar amb càmeres, filmacions, drones, càmeres tèrmiques o visors nocturns.





DONES AL GEH



Al GEH actualment no hi ha dones perquè les proves que es demanen per accedir a la unitat són les mateixes per a homes i per a dones, però el comandament de l'GEH ha assegurat que estan "avaluant molt seriosament que la dona tingui un paper en la unitat i que tingui cabuda, no ha d'estar limitat només als homes ".





En aquesta unitat intenten estar preparats contínuament, entrenen tècniques i continguts, i destinen un 80% del seu temps a practicar i entrenar per poder afrontar les diferents situacions que es puguin trobar.





A l'entrenament que va assistir Europa Press, es van poder observar els entrenaments de tir i els simulacres de les intervencions que realitzen els agents de l'GEH per practicar en un hotel abandonat entre Sabadell i Terrassa (Barcelona).





El cap policial ha explicat que intenten practicar en diferents escenaris i entrenen en combois de tren o autobús per aprendre a obrir les portes o accedir a la zona de l'conductor, però també entrenen en "instal·lacions sensibles que estiguin catalogades de risc" per practicar per als atemptats, com el Camp Nou, al Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic, o també en un hotel abandonat a Sabadell (Barcelona).





ACCEDIR A L'GEH



Per accedir a l'GEH, (ha explicat que) primer s'han de passar les oposicions dels Mossos d'Esquadra i, un cop dins, aprovar altres oposicions internes de la unitat --pruebas físiques, entrevista i proves psicotécnicas--.





Un cop aprovades les oposicions internes, es porten als futurs integrants de la unitat 15 dies, on els sotmeten a proves de vertigen, fòbies d'animals, foscor, claustrofòbia, poc descans, molta exigència física i treball mental, per veure la capacitat de resistència que tenen, i superats els 15 dies, estan un any de pràctiques i després accedeixen a el grup.





El comandament ha destacat el "imprescindible treball d'equip, el sentiment de pertinença, la identitat que suposa estar al GEH i l'equip molt cohesionat" que tenen, i que l'any que ve volen fer una nova convocatòria perquè més persones puguin accedir a la unitat --la darrera convocatòria va ser fa quatre anys, i dels 400 candidats, només 13 entraron--.