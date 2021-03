A Joan Laporta el Registre Mercantil li ha tancat "d'ofici" l'empresa del seu despatx professional

Entre les societats cancel·lades per no presentar els dipòsits de comptes hi ha fins a la seva despit professional. Així ho ha publicat El Triangle aquests dies on dóna tota mena de detalls sobre l'historial empresarial de l'candidat i expresident del FC Barcelona, Joan Laporta.









@EP





Segons la Llei de Societats cada any s'han de presentar els Comptes anuals en el Registre Mercantil, i si no ho fan els seus administradors s'exposen a una multa i a el bloqueig jurídic de la societat que no pot seguir funcionant.





Joan Laporta, candidat a la presidència del FC Barcelona en les eleccions d'aquest diumenge, infringeix sistemàticament aquesta llei, demostrant així ser un pèssim gestor empresarial. Laporta figura com a administrador a poderado o soci de 15 societats, de les quals 12, 3 han estat extingides i 9 tancades d'ofici per no presentar els seus comptes anuals.









El cas més greu està relacionat amb el seu propi despatx professional, "Laporta & Arbós Advocats SLP, fundat el 2003 amb el seu SICI Xavier Arbós i que no ha formalitzat els seus comptes des de 2009 i ha estat tancada d'ofici.













Quadre de l'entramat empresarial de Joan Laporta / @ ElTriangle





I va fer els mateix, deixar de presentar comptes el 2015 a la societat Via Llibertatis SL, Tangled Developments SL, Kalkiama Sl, filial Catalana de Cosum Sl, Neko Tradings Sl, Hakerson International SL, Core Store Sl i Assegubarna Corredoria d'Assegurances SL. Totes han estat clausurades pel Registre Mercantil.





Core Store va causar un gran escàndol ja que és l'empresa que va fer servir al costat de Joan Oliver per comprar el Futbol Reus Deportiu. I tema que va portar cua perquè " Els negocis particulars de Laporta es van veure beneficiats amb els diners de l'Reus" segons va declarar David Peña Nofuentes, advocat de l'propietari de el Club de Futbol Reus Deportiu, l'empresari nortemaericano Clifton Onolfo, que ha detallat la relació de l'candidat a la presidència del Barça amb l'entitat.





Al gener de 2019 el club Reus va ser expulsat de la Lliga per tres anys a causa d'impagaments als seus futbolistes amb multa de 250.000 euros. Ara es troba sota administració concursal. El lletrat explica la vinculació de Joan Laporta amb el Reus. "Joan Laporta figura com a administrador de Core Store, societat matriu mitjançant la qual es va vincular a l'Reus: el president de el club era Joan Oliver, propietari de Gaupau SL, soci de Laporta i exdirector general de l'Barça sota el seu mandat. Els vincles de Laporta amb Reus són clars i Mr. Onolfo vol que expliqui per què l'equip va entrar en fallida ".





"La situació econòmica i judicial que troba Clifton Onolfo quan accedeix a tota la documentació del Reus CF és desoladora. Core Store, la societat participada per Joan Laporta i Joan Oliver, va comprar entre un 30 i un 50% -la xifra varia segons les fonts-, de el club xinès Beijing Technology Football Club (BIT FC). En una entrevista l'estiu passat, el Sr Onolfo va dir que només després de comprar el CF Reus va ser quan va descobrir que Laporta i els seus socis "estaven traient diners i desviant a la Xina", comenta David Peña. A través del web Transparència blaugrana l'advocat Penya Nofuentes ha precisat les raons de la fallida de el club: "L'anterior cúpula directiva es va emportar els milions d'euros que La Lliga ingressava a la tresoreria de la societat anònima esportiva (SAD) per drets d' emissió i que en lloc de destinar-se a pagament de salaris de jugadors, es destinava a pagar una SL de la Xina i un club en l'equivalent a Segona B espanyola a la Xina. Aquest desviament va deixar al Reus en números vermells ", ha detallat el lletrat.









Segons el lletrat de l'empresari nord-americà, aquell transvasament de diners va provocar que, a l'estiu de 2018, fora impossible donar d'alta a jugadors i arribant al novembre van deixar de pagar-se nòmines als que sí que estaven donats d'alta. A conseqüència d'això, els futbolistes van denunciar la situació i es van obrir diversos expedients disciplinaris durant desembre.





A més d'aquesta trajectòria empresarial dalt relatada. Laporta ha liquidat 3 empreses més perquè no funcionaven. Aquestes són BMVP Limited, radicada a Malta, Estudi Viatges Sl i Edicions i Publicacions Catalans, que va constituir el 2001 amb Alfons Godall i Ricard Huguet, dos destacats membres del col·lectiu barcelonista l'Elefant Blau.





Però Laporta no s'ha rendit en el món empresarial i està present en tres societats molt particulars. Entre elles Lapwing SL, una societat patrimonial de la família Johan Cruyff, del administrador és Jordi Cruyff i on Laporta ocupa el càrrec d'apoderat. Una cosa molt cridaner en la contesa de les eleccions del Barça on un altre candidat, Víctor Font, ha assegurat en campanya que compta amb el suport de fill de Cruyff per incorporar-lo al seu projecte futbolístic i que va ser desmentit per l'al·ludit, qui va arribar a manifestar públicament que el seu pare Johan Cruyff si estigués viu "votaria a Joan Laporta". Perquè els negocis a Catalunya són "els negocis".