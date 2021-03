Investigat l'home que va ser mossegat per una serp de cascavell de la seva propietat

@EP





La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Melanoleuca', ha investigat a un home de 31 anys d'edat per un presumpte delicte de maltractament animal, un delicte relatiu a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics, i un delicte de risc contra la seguretat col·lectiva després d'haver descobert que té en possessió 45 serps, la majoria d'elles altament verinoses i letals.





Les primeres informacions amb la trucada rebuda pels serveis d'emergència 112 de Castella-la Manxa fa escassos dies apuntaven a un home que havia patit una mossegada per una serp passejant per un descampat de la localitat de la Pobla de Montalbán, sol·licitant assistència mèdica i havent de traslladar-se a l'Hospital Verge de la Salut de Toledo on va acabar ingressat, segons ha informat la Benemèrita en nota de premsa.





Ràpidament es va iniciar un dispositiu de recerca per trobar a la serp que, segons la víctima, es tractava d'una cascavell, una espècie exòtica i amb un verí molt letal. A les poques hores es va localitzar a l'animal mort al quilòmetre 31 de la carretera CM-4009, dins el terme municipal de la Pobla de Montalbán. El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Toledo es va fer càrrec de el cos sense vida de l'animal i va començar les investigacions per determinar la seva procedència i la possible responsabilitat penal o administrativa del seu propietari.





Després de les indagacions oportunes es va constatar que l'home que va patir la mossegada de la serp cascavell era aficionat a col·leccionar animals exòtics a la finca del seu domicili, situat a Val de Santo Domingo. Els fets van ser posats en coneixement de l'autoritat judicial, en aquest cas el Jutjat de Guàrdia de Torrijos, per sol·licitar una entrada i registre en l'habitatge de l'ara investigat i comprovar l'estat i cura dels animals, la legítima titularitat dels mateixos i la concreta perillositat existent tant per a les persones com per al medi ambient en cas d'escapar-algun d'aquests animals.





Amb l'autorització d'entrada i registre concedida, el Seprona de la Guàrdia Civil de Toledo, amb la col·laboració dels Bombers de Santa Olalla, ha accedit a la finca. En un annex a l'habitatge, en una edificació usada a manera de museu i amb aire condicionat en permanent ús per assegurar la temperatura idònia de calor sempre per sobre dels 20 graus, l'investigat albergava nombroses serps i escorpins en els seus terraris corresponents.





Gràcies a l'ajuda de diversos especialistes en maneig d'animals exòtics perillosos, s'ha aconseguit identificar mitjançant instal·lació de xip i catalogar correctament les més de 30 espècies de rèptils presents, entre les quals es troben dos mambas verdes, una boa constrictor, una cobra reial i fins a 45 serps entre escurçons, cobres i mambas. Al costat dels rèptils es trobaven també 12 escorpins i divers material per a la seva alimentació i cura, així com un bagul congelador ple de ratolins i petits animals.





A l'no aportar documentació que acredités la seva legítima procedència i autorització per a la tinença d'aquests animals exòtics i altament verinosos, el Seprona ha procedit a la seva immediata aprehensió.





En total s'han confiscat 44 serps molt tòxiques i 12 escorpins letals, trobant-se un rèptil mort.





Tots els animals intervinguts han quedat en dipòsit a disposició de l'autoritat judicial i en cura en un centre zoològic autoritzat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) per a la cria i conservació d'animals d'aquestes característiques a la província de Toledo.