Entra en servei el nou carril bici del passeig de la Zona Franca

Ja es pot circular pels dos trams de carril bici unidireccionals que s’han implantat a banda i banda del passeig de la Zona Franca, entre la plaça Cerdà i el carrer dels Motors. L’actuació forma part del conjunt d’intervencions que s’han fet a l’espai públic per facilitar la mobilitat a peu, millorar els desplaçaments en bus i fer més segurs els itineraris en bicicleta o vehicles de mobilitat personal

El nou carril bici del passeig de la Zona Franca suma un total de 3,6 nous quilòmetres (1,8 per sentit), que s’afegeixen als 25,8 nous quilòmetres que es van fer el 2020.













@EP





L’Ajuntament de Barcelona treballa per avançar cap a un model de ciutat més sostenible, segur i saludable. Ho fa duent a terme actuacions per encaminar la mobilitat cap a modes com l’anar a peu, en transport públic o en bicicleta, d’acord amb el que marca el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024 i la Declaració d’Emergència Climàtica.





Amb aquest objectiu, durant l’any 2020 s’han executat diverses actuacions a l’espai públic per facilitar la mobilitat a peu, millorar els desplaçaments en bus i fer més segurs els itineraris amb bicicleta o amb vehicles de mobilitat personal, garantint sempre la salut pública.





En aquest marc, avui ha finalitzat la implantació del nou carril bici del passeig de la Zona Franca,

entre la plaça Cerdà i el carrer dels Motors. En aquest passeig s’han habilitat dos nous trams de carril bici unidireccionals a ambdós costats de la via, sumant un total de 3,6 nous quilòmetres d’infraestructura ciclista (1,8 per sentit).





Anteriorment, la secció del passeig de la Zona Franca a la calçada Llobregat era d’un carril bus i dos carrils de circulació en sentit mar, amb un carril de serveis en algun tram; i a la calçada Besòs, d’un carril de serveis, un carril bus i dos carrils de circulació en sentit muntanya.

















@AjuntamentBarcelona





L’actuació ha permès reordenar les dues calçades del passeig de la Zona Franca de manera que, per cada sentit de circulació, ha quedat implantat un carril bici a tocar de la vorera, seguit d’un carril de serveis, un carril bus i un carril de circulació a tocar de la terciana enjardinada. Amb les obres també s’han executat 3 nous passos de vianants, i l’actuació ha servit per millorar la connectivitat entre les dues façanes.





El nou carril bici és rellevant per la seva connexió tant a escala metropolitana com a escala local. La nova infraestructura permet enllaçar els carrils bici actuals del polígon de la Zona Franca amb la xarxa ciclista de la ciutat, connectant amb els carrils bici existents a la banda muntanya de la Gran Via, amb el del carrer Mineria i amb els carrils bici del carrer Motors i el carrer A.





Amb la finalització d’aquesta intervenció es dona un nou impuls a la infraestructura ciclista de la ciutat que, des d’aquest 2020, haurà sumat un total de 29,4 nous quilòmetres de carrils bici, incloent els del passeig de la Zona Franca. Els nous trams s’han guanyat en vies com Roger de Llúria, Gran Via, València, Pau Claris, pg. Santa Coloma, Castillejos, Indústria, Creu Coberta-ctra. Sants, av. Meridiana, Via Augusta o el carrer Aragó.