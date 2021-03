700 infermers de l'Hospital de Bellvitge asseguren que es "vulneren els seus drets laborals"

Uns 700 infermers i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAIs) de l'Hospital de Bellvitge (Barcelona) han alertat que pateixen "vulneració de drets laborals" i consideren que hi ha disparitat de criteri en els seus drets.





En un comunicat, infermers i auxiliars d'infermeria han alertat que des les retallades de 201 0, "una part important de personal" ha incrementat la seva jornada laboral en deu dies de treball a l'any sense cap remuneració, i no percep els festius treballats com a tal.





Segons els treballadors, l'Institut Català de la Salut (ICS) no reconeix els 15 minuts de solapament de torn diaris, que representen deu dies de treball a l'any, com a temps treballat a el personal amb un contracte posterior a l'2010. Asseguren que aquest temps és "necessari per assegurar una correcta assistència" i és un dels nou punts clau per garantir la seguretat de l'pacient segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





El segon motiu de protesta és que els treballadors a mitja jornada pateixen "un doble greuge comparatiu" pel fet que els dies festius s'inclouen en la jornada laboral ordinària, de manera que no poden renunciar a treballar aquests dies.





A més, critiquen que aquests festius no es remuneren amb sou d'hora extra, sinó amb sou de diumenge, cosa que representa una suma "bastant inferior a la que s'hauria de percebre".





El col·lectiu afectat diu que s'ha reunit amb la direcció de centre sanitari sense obtenir solució, i ha recordat que, després d'aquest any de pandèmia, "la situació s'ha tornat insostenible pel greuge comparatiu que aquesta desigualtat suposa per als treballadors".