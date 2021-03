El sindicat JUPOL es concentrarà a Barcelona per donar suport a la UIP de la Policia Nacional

El sindicat JUPOL es concentrarà el proper dimarts 9 de març al carrer Gran Via de les Corts Catalanes per mostrar el seu suport a la Unitats d'Intervenció Policial de la Policia Nacional.













@Jupol





Un acte que es durà a terme coincidint amb la declaració que portaran a terme en qualitat d'investigats el director general de la Policia, Francisco Pardo i el director adjunt operatiu, José Ángel González per un presumpte delicte contra la seguretat dels treballadors en relació amb els operatius desplegats durant els disturbis ocasionats a Catalunya després de la sentència de l'Procés a l'octubre de 2019.





La convocatòria es durà a terme guardant totes les mesures sanitàries i de seguretat pertinents, i sota el lema "El Govern abandona a les UIPs a Catalunya".





DELICTE CONTRA LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS





El secretari general de JUPOL, Chema García, ha indicat "que ara la cúpula de l'ministeri de l'Interior haurà d'explicar davant un jutge els criteris organitzatius que van posar en marxa en l'Operació Ícar, en la qual van resultar ferits més de 300 agents de la UIP ".





García recordava "com el director general de la Policia va reconèixer en seu parlamentària que en l'operació Ícar, dos policies nacionals van estar a punt de morir, sense detallar les mancances i descoordinació que van haver de patir els companys, malgrat les nostres insistents peticions que no van ser escoltades ni ateses ".





La manca de diàleg amb la cúpula de l'Ministeri de l'Interior i la successió de desencerts en aquest operatiu ha obligat a JUPOL, segons ha assenyalat Chema García "a judicialitzar aquest assumpte i que sigui ara, amb el criteri d'un jutge qui determini el grau de responsabilitat dels nostres comandaments ".





Per la seva banda, el secretari provincial de JUPOL a Barcelona, Marc Veiras ha insistit "que des JUPOL es mantindrà el suport a tots els companys de la Policia Nacional que es van desplaçar a Barcelona per intervenir en els greus disturbis ocasionats pels nacionalistes i que van posar la seva vida en perill per fer complir la llei i garantir la seguretat de tots els ciutadans ".





L'organització sindical ha posat de manifest les greus deficiències, atribuïdes en el marc d'actuació dels querellats, corresponents a la no assignació de relleus o de reforços de personal, la manca de dotació de material antiavalots o l'absència de vehicles aptes per repel·lir els atacs duts a terme pels manifestants, com ara camions d'aigua o vehicles blindats i fins i tot, impedir l'accés dels vehicles sanitaris per a l'evacuació dels ferits.





Per aquests motius, des del sindicat JUPOL, s'ha presentat aquesta querella, en què s'acusa el director general de la Policia i a el director adjunt operatiu de presumptes delictes contra la seguretat dels treballadors. Concretament, per un presumpte incompliment de l'article 316 de el Codi Penal, que castiga "els que amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin així en perill greu la seva vida, salut o integritat física ".