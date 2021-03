Israel el país més vacunat preocupat per l'augment de la taxa de propagació del coronavirus

La taxa de transmissió de virus a Israel ja va superar l'1, el que indica que la pandèmia s'està expandint un cop més la seva propagació, segons dades del Ministeri de Salut i hauran confinar abans de les pròximes eleccions generals, programades per al 23 de març , va suggerir divendres un alt funcionari de salut.









@EP





"Estem preocupats per l'augment de la infecció en els pròxims dies" i ha afegit que "si no actuem de manera responsable, i si [els ciutadans] no segueixen les pautes, la possibilitat d'1/4 bloqueig abans que existeixi l'elecció".





Les xifres de l'ministeri de Sanitat israelià van mostrar que el nombre de reproducció bàsic de virus, o nombre R, estava en 1.01 divendres passat. El nombre R és el nombre de casos nous derivats de cada infecció per coronavirus o el nombre de persones que van contraure el virus de cada persona infectada. Qualsevol nombre inferior a 1 vol dir que la pandèmia s'està desaccelerant, mentre que un nombre superior a 1 significa que s'està expandint. Les xifres es basen en nous números de casos de 10 dies abans a causa de el període d'incubació de virus.





Funcionaris de salut no identificats van dir a el diari Maariv que existia la preocupació que el pla de reobertura estigués sent influenciat per les consideracions polítiques de Netanyahu abans de les eleccions de l'23 de març. "En els últims dies hi ha hagut una decepció generalitzada al Ministeri [de Salut] per la conducta del primer ministre. Ha estat amb nosaltres tot el temps, però de sobte sentim que l'elecció està afectant les seves consideracions ", va dir la font.





Als funcionaris de salut els preocupa que puguin arribar més ceps contagioses de l'coronavirus a país, com va ser el cas de l'anomenada mutació britànica que ara representa gairebé totes les noves infeccions per coronavirus al país. Es tem que algunes altres soques siguin més resistents a les vacunes.





A més, 4.901.143 israelians han rebut la primera dosi de vacuna, dels quals 3.654.797 també han rebut la segona. Diversos milions d'israelians no són elegibles per a la vacuna, la majoria d'ells menors de 16 anys. Segons el professor Eren Segal de l'Institut Weizmann, al voltant de 87% de tots els israelians majors de 16 anys que no són ultraortodoxos o àrabs s'han recuperat de l'COVID-19 o han rebut a l'almenys una dosi de vacuna. La xifra equivalent per a la comunitat ultraortodoxa va ser de l'72%, mentre que la taxa d'immunització més baixa, el 64%, s'ha observat entre els àrabs israelians.