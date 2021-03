L'Ertzaintza preocupada per l'ús de còctels Molotov químics en actes de sabotatge a Euskadi

Els autors de l'sabotatge a una línia de ferrocarril a Àlaba van exhibir un artefacte molt habitual durant els anys durs de la kale borroka i amb el qual van cremar a cinc ertzaines en el seu furgó a l'època d'ETA.









Furgó de la Guàrdia Urbana de Barcelona atacat durant els disturbis amb un còctel molotov









L'intent de cremar un furgó de la Guàrdia Urbana de Barcelona, dins de el qual es trobava un agent, va encendre les alertes fa una setmana a Cataluya per l'ús d'artefactes incendiaris que recorden a la kale borroka dels moments més durs d'ETA.





En les últimes setmanes han circulat pels canals dels CDR i altres grups radicals independentistes, anarquistes i d'extrema esquerra, vídeos amb tutorials sobre com fabricar còctels Molotov, que durant els disturbis s'han llançat contra comerços, comissaries i fins i tot cotxes policials.





Però encara és pitjor perquè alguns d'aquells artefactes han reaparegut al País Basc (Euskadi) en els últims dies, i el que realment preocupa és la reaparició d'un tipus de còctel Molotov que van utilitzar durant anys els joves lligats ETA en els atacs de kale borroka.





El passat 3 de març, dimecres, es van detectar pintades a la Muntanya Urgull de Sant Sebastià amb insults contra els guàrdies civils ( "Putos txakurras") i contra els ertzaines: "Zipaioak enztun" van escriure, inici de l'lema "Zipaioak enztun, pim pam pum "amb el qual els proetarres amenaçaven en les manifestacions als ertzaines.





Aquest dia, el web d'una ràdio de tendència abertzale, Hala Bedi, va difondre el vídeo d'una acció de sabotatge comesa dies abans, el 27 de febrer, com a forma de recordar i homenatjar els obrers de Vitòria morts per trets de la policia i es veia una desena de persones, vestides de negre i tapades amb caputxes i mocadors, que caminaven per una muntanya amb garrafes i cisalles. A l'arribar a la via de tren, van reunir troncs que van col·locar sobre les vies i els van ruixar amb gasolina de les garrafes. Finalment, van llançar un parell d'artefactes que a l'xocar amb el munt de troncs, van esclatar en flames. Va succeir en la línia fèrria entre Bilbao i Miranda d'Ebre, a l'altura del municipi alabès d'Urkabustaiz.





Fonts internes de l'Ertzaintza amb experiència en els anys durs de la kale borroka creuen que el vídeo envia certs 'missatges' als policies bascos i la clau de el vídeo de l'sabotatge a el tren és l'artefacte que llança un dels encaputxats contra la pila de troncs. En un moment de la gravació, durant un parell de segons, la càmera enfoca a pocs centímetres una mà que mou d'un costat a l'altre, com exhibint i cridant l'atenció, una ampolla embolicada en un plàstic. I els policies han reconegut l'artefacte: es tracta d'un còctel Molotov dels anomenats "d'impacte" o d'ignició química.





Amb aquest gest sembla que han volgut deixar clar als agents de les Forces de Seguretat, sobretot de l'Ertzaintza, que els "experts" de la kale borroka tenen encara capacitat de dur a terme atacs rellevants. Aquests artefactes incendiaris eren molt utilitzats pels comandos de les joventuts d'ETA que van estendre el terrorisme del carrer pel País Basc i Navarra a partir dels anys 90, com un complement als atemptats de la banda terrorista.





La diferència entre els còctels Molotov tradicionals i els d'ignició química, és que els tradicionals a l'rebentar el vidre, la gasolina entra en contacte amb el drap cremant i s'inflama. Però els còctels d'ignició química no van acompanyats de cap metxa ni altre element que cremi. S'inicia la combustió per una reacció química interna dels components que porta adherits i se li afegeixen olis i escates de sabó per multiplicar l'efecte de foc i perllongar la seva durada.





CINC ERTZAINES MORIR EN UN ATAC A Renteria





Els còctels d'ignició química porten molt mals records als ertzaines. Amb aquest tipus d'artefactes van ser atacats els agents antiavalots que van patir una emboscada a la seva furgoneta a Errenteria (Guipúscoa) el 24 de març de 1995. Un dels artefactes es va colar a la furgoneta i va entrar en combustió a l'interior, abrasant als agents . El conductor, Jon Ruiz Sagarna, va perdre el control i va atropellar dues noies que van resultar ferides. L'interior de el vehicle va superar els 1.000 graus de temperatura.

















L'ertzaina que conduïa, Ruiz de Sagarna, va patir cremades en el 55% de el cos, i els altres quatre agents cremades de diversa consideració. Jon Ruiz de Sagarna va arribar a l'hospital amb el casc pràcticament fos amb el cap. Va passar més de mig any ingressat a la unitat de grans cremats i va ser sotmès a gairebé una desena d'operacions. Això va forçar a l'Ertzaintza a dotar els policies antiavalots d'uniformes ignífugs.