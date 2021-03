Grups de violents llancen ampolles, pintura i pedres als Mossos a Barcelona

Després d'una i mitja de manifestació els Mossos començen a informar de nous aldarulls al centre de Barcelona amb llençament d'ampolles, pintura i pedres als agents dels Mossos desplegats per matenir la seguretat de la ciutat.





Per tal de prevenir i aturar la violència s'han activat agents de l'Àrea de Mediació, com és habitual, per garantir que a Barcelona s'exerceixi el dret de manifestació pacíficament. Malgrat tot els darrers caps de setmana hi ha hagut actes violents als carrers de la ciutat.













@EP





La manifestació d'aquest dissabte a Barcelona ha començat amb 200 participants i a mesura que ha avançat la tarda ja s'apleguen 800 participants caminant en direcció a l'Arc de Triomf, en el centre de la ciutat.





Els primers encaputxats al voltatnt de les 19.45 en una movilització que ha començat a la plaça Tetuan i havia seguit pel carrer Roger de Flor ha canviat de direcció en topar contra un cordó policial, i ha seguit pel carrer Casp, cap al passeig de Sant Joan, en direcció cap a l'Arc de Triomf.





La concentració ha marxat al crit de 'Llibertat Pablo Hasel' mentre alguns tiraben objectes i insultaven els Mossos d'antidisturbis que s'han dirigit els manifestants per advertir-los que no tirin objectes cap a la línia policial ja que prop de lloc de la mobilització hi ha la Conselleria d'Interior de la Generalitat, amb la façana protegida pels Mossos.





Passades les 20.00, tant els primers violents com el gruix són a la ronda de Sant Pere, des d'on els encaputxats que encapçalen la marxa tiren les ampolles als Mossos situats a banda i banda del carrer, mentre els comerços comencen a baixar les seves persianes.







Aquesta manifestació ha estat convocado sota el títol " fins que caiguin".





DIRECTE DE LA MANIFESTACIÓ A TRAVÉS DE BETEVÉ













LA MAJORIA DE BOTIGUES DEL CENTRE DE BARCELONA S'HAN BLINDAT





Alguns establiments del passeig de Gràcia i del Portal de l'Àngel han col·locat planxes de fusta als aparadors per prevenir la possibilitat que la protesta d’aquest dissabte a la plaça de Tetuan pugui acabar amb aldarulls i saquejos, tal com ha passat algunes nits després de les mobilitzacions per Pablo Hasél.

















@betevé





Les restriccions sanitàries actuals no permeten que les botigues no essencials obrin el cap de setmana i, per això, alguns responsables han aprofitat les darreres hores de divendres per protegir els seus locals.





Després d’uns dies sense protestes multitudinàries, dissabte passat, 27 de febrer, la plaça de la Universitat va tornar a concentrar milers de persones sota el lema “Sense futur no tenim res a perdre“. La manifestació per diversos carrers de la ciutat va ser pacífica fins que un grup de persones va tornar a protagonitzar incidents. Van fer barricades, saquejar comerços i atacar entitats bancàries. També van vandalitzar l’Hotel Calderón, ubicat a la rambla de Catalunya.

A banda dels atacs als establiments, una de les imatges més rellevants va ser la de l’intent de crema d’una furgoneta de la Guàrdia Urbana davant de la comissaria de Ciutat Vella.