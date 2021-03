El Govern central reforça el SEPE amb 1.000 efectius per afrontar una forta onada d'acomiadaments després de l'estiu

El Govern central es prepara per a una onada d'acomiadaments després de l'estiu i reforçarà el SEPE, col·lapsat des del començament de la pandèmia per la tramitació dels ERTO.





Dóna per descomptat que, després de les tres onades de l'coronavirus, el venciment a l'agost de la prohibició de realitzar ajustos de plantilla durant sis mesos provocarà una allau d'EROs.





Cinc anys després, Espanya ha tornat a superar al febrer els quatre milions d'aturats registrats a les oficines d'ocupació. Al Govern assumeixen que al març es consolidarà aquesta mala dada, sobretot després d'allunyar la perspectiva d'una Setmana Santa amb algun alleugeriment en les restriccions per la pandèmia segons destaca Confidencialdigital.





De fet, les dades que maneja en aquest moment internament l'Executiu confirmen que aquest primer trimestre del l'any no tancarà com l'últim de 2020, que va millorar les pèssimes previsions dels analistes.





Per si fos poc, el Ministeri de Treball compta amb que les empreses mostren ja símptomes d'esgotament en una crisi que s'acosta a l'any de durada i quan les pitjors previsions comencen a complir-se.





Les dades d'atur de febrer han corroborat una realitat: el límit extrem a què operen molts negocis. La tercera onada ha començat a materialitzar-se en més destrucció d'ocupació, i les restriccions han obligat a tancaments i confinaments més estrictes que a la tornada de l'estiu.





Les empreses dels sectors més afectats per la crisi que es van acollir durant la primera onada a expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) i van recuperar als seus treballadors a l'estiu, quan van reprendre la seva activitat després de l'confinament, estan començant a acomiadar una part important de les seves plantilles, un cop superat el compromís de manteniment de l'ocupació de sis mesos imposat pel Govern.





Es tracta de sectors com el comerç, l'hostaleria i l'oci, els més castigats per les restriccions sanitàries, que entre els tres sumen més de 140.000 baixes de sistema de la Seguretat Social en els mesos de gener i febrer de 2021.









Cal tenir en compte que el febrer sol ser un mes de transició, en què l'ocupació, mesurat amb l'afiliació a la Seguretat Social, rebota després de l'habitual enfonsament de gener.





Onada d'acomiadaments després de l'estiu





Però el Govern assumeix que "el pitjor encara està per arribar". La majoria de les empreses han presentat un ERTO darrere l'altre, i cada vegada que han iniciat un, han tornat a prorrogar sis mesos la salvaguarda d'ocupació dels afectats.





Els ERTO segueixen esmorteint part de l'cop. Les activitats més afectades per les restriccions de les últimes setmanes han recorregut a aquesta eina. Els treballadors en ERTO s 'han incrementat de 740.000 a 900.000 a febrer, un 20% més. Al gener ja van pujar un altre 5%.





No obstant això, el final de l'estiu coincidirà en el temps amb el final de les restriccions per poder acomiadar a les empreses que s'hagin acollit als expedients de regulació d'ocupació (ERTO) durant la tercera onada.





El pas de l'ERTO a l'ERO treu el cap ja en el mercat de treball en sectors als quals la tercera onada ha colpejat amb més força. "Això de febrer és només el principi del que pot estar per arribar", alerten ECD fonts de la cúpula econòmica de l'Executiu. "El risc que es generi un efecte de destrucció d'ocupació en cadena és real", afegeixen.





El SEPE segueix desbordat





Mentrestant, els serveis públics d'ocupació segueixen desbordats per l'enorme quantitat de sol·licituds de prestacions per als ERTO d i la tercera onada, a les quals s'uniran els acomiadaments i les finalitzacions de contractes que es produeixin en els propers mesos, amb el risc que el SEPE torni a mostrar la incapacitat de gestionar-lo.

Així les coses, fonts de Govern expliquen a Confidencial Digital q ue el pla de l'Executiu és reforçar el Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE) per afrontar l'allau d'EROs que s'espera per a després de l'estiu.





Fins ara, la major part de el personal de reforç per la pandèmia (uns 1.500 empleats) treballa de forma interina. Però el Ministeri de Treball reconeix que és insuficient per garantir una atenció adequada a la ciutadania, i assenyala com una de les seves principals mesures a posar en marxa el reforç de la plantilla amb més efectius.





Augment de 1.000 efectius





Per això, el pla és, a més de prorrogar els 1.500 treballadors interins que actualment desenvolupen la seva tasca al SEPE, la incorporació del voltant d'un miler de nous efectius, amb la finalitat de "revertir la pèrdua de plantilla durant els anys de Govern de el PP, en què es va passar, de 10.229 empleats el 2013, als 8.661 actuals ".





Destaquen que ara compten amb ajudes europees per evitar el fiasco que s'ha produït en els últims mesos al SEPE. La Comissió Europea ha llançat un instrument (SURE), que proveeix d'ajuda financera als països més afectats per la crisi per mitigar el cop d'el coronavirus en l'ocupació.





Al SEPE treballen al voltant de 8.600 persones. Aquesta és la plantilla que ha tramitat els 3,5 milions de prestacions per ERTO que s'han presentat des del decret d'estat d'alarma de el passat mes de març, segons xifres de l'Ministeri de Treball. Cada funcionari ha atès més de 500 expedients.





D'aquí, justifiquen en Treball, la necessitat de reforçar la plantilla perquè no es produeixin colls d'ampolla en el reconeixement de les ajudes, que és el pas previ i indispensable per al seu cobrament.





Una tercera onada molt dura





L'empitjorament de la pandèmia ha impactat amb molta força en l'economia, de manera que a La Moncloa preveuen "mesos molt durs" fins que la vacunació es generalitzi.





I això arribarà com aviat al juliol, data en què, segons el president Pedro Sánchez, ja s'haurà vacunat a el 70% de la població: 33 milions de persones.





Al Govern són conscients que serà ja tard perquè Espanya pugui experimentar un boom de turisme que compensi els efectes desaceleradores -pel que fa al previst- que tindrà aquesta tercera onada.





A mig termini, el país "no tornarà a ser una potència turística", reconeixen a La Moncloa. A més, el vaticini és que hi haurà un "caiguda de l'consum. No tant en relació a la dada de l'any passat, sinó respecte al previst.





"El cop serà important", avisen. El consum és el gran impulsor de l'PIB. No en va, l'Executiu no esperava un increment de contagis tan acusat com el que s'ha registrat durant la tercera onada després de Nadal.