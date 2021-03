"Las niñas" triomfa en una gran gala dels premis Goya adaptada a la pandèmia

'Las niñas', de la saragossana Pilar Palomero, triomfa en una gran gala dels Premis Goya adaptada a la pandèmia, amb els nominats connectats per via telemàtica i una espectacular nòmina d'estrelles de Hollywood deixant missatges de suport.





La cinta de Palomero es va emportar els premis a millor pel·lícula, millor direcció novell, guió original i fotografia en una cerimònia que va tenir com a seu presencial el malagueny Teatre Soho. Antonio Banderas i María Casado van ser els mestres de cerimònia.





El premi a millor pel·lícula el va entregar Ana María Ruiz López, la infermera que va idear la biblioteca de l'hospital de campanya d'Ifema (Madrid), quan es va desencadenar la pandèmia.





"Que bonic rebre un premi d'una persona com tu", va dir Valerie Delpierre, productora de la pel·lícula aragonesa, que va agrair a l'Acadèmia de Cinema juntament amb el també productor Alex Lafuente, que es fes aquesta cerimònia entre presencial i telemàtica, així com a tots els que han fet possible aquesta pel·lícula que li ha permès ser "millor persona".





Protagonitzada per Andrea Fandos i Natalia de Molina, 'Las niñas' s'explica en el context de l'Espanya de 1992, on es viuen els fastos i la modernitat de l'Expo i les Olimpíades, mentre la vida real continua en un tradicional col·legi de monges de Saragossa.





Produïda per Les Nenes Majicas, AIE, Inicia Films i Bteam Produccions, escrita i dirigida per Palomero (Saragossa, 1980), parla de l'adolescència, de el viatge a la maduresa, dels prejudicis, de la modernitat i de les tradicions, de l'amor filial i de l'amistat, en un entorn provincià que reflecteix una història universal.





Entre la resta dels premiats de la nit, Salvador Calvo va guanyar el Goya a el millor director per 'Adu', una història sobre immigració que el públic ha donat suport massivament a les sales -es va estrenar abans de la pandemia- i que va obtenir també els premis de millor so, direcció de producció i actor revelació per a un extasiat Adam Nourou.





Com apuntaven les travesses, Mario Casas es va portar el seu primer Goya a millor actor per 'No mataràs', mentre que el de millor actriu protagonista va ser per Patricia López Arnaiz per 'Ane', òpera prima de el basc David Pérez Sañudo.





'Ane', ambientada en una Vitòria immersa en la lluita de carrer, ha estat una altra de les grans vencedores, a l'alçar-se també amb el premi a el millor guió adaptat i el de millor actriu revelació per Jone Laspiur.





'Akelarre', un conte desmitificador sobre la bruixeria basca dirigit per l'argentí Pablo Agüero, va ser la vencedora numèrica amb cinc premis tècnics: direcció artística, maquillatge i perruqueria, vestuari, efectes especials i música.





Tots els nominats rebien la notícia de el premi via telemàtica, connectats des de casa o en hotels amb altres membres de l'equip, amb moments més emotius encara del que és habitual, envoltats dels seus.





Nathalie Poza va aconseguir el Goya a la millor actriu de repartiment per 'Les noces de Rosa' i va tenir un record per a la seva mare. La pel·lícula d'Icíar Bollaín es porta a més el premi a millor cançó original per Rozalén, qui l'hi dedicava a totes les dones cuidadores i a el Dia de la Dona, que se celebra dilluns.





El moment més reivindicatiu el va protagonitzar Alberto San Juan, que a l'rebre el premi a millor actor de repartiment per 'Sentimental', ha recordat a l'PSOE la necessitat de defensar el dret a un habitatge digne. "Els drets humans no poden ser béns i mercats amb els que s'especuli", va dir.





Aclaparadora va ser la quantitat d'estrelles de Hollywood que van deixar els seus missatges de suport a el cinema espanyol en forma de vídeo, alguns fins i tot en espanyol com Tom Cruise, Robert de Niro, Lupita N'yongo, Mel Gibson o Helen Mirren.





A ells es va sumar Margot Robbie, Naomi Watts, Mónica Belluci, Benicio de el Toro, Oscar Martínez o, la més entusiasta, Laura Dern. Emma Thompson, Isabelle Huppert, Halle Berry, Melanie Griffith, Sylvester Stallone, Salma Hayek, Ricardo Darín, Gael García Bernal, Guillerno de el Toro i fins Barbra Streisand, encara que si escau el missatge va ser només d'àudio.





En el palmarès va destacar per altra banda 'L'any de la descoberta' de Luis López Carrasco, consagrada com la gran pel·lícula de no ficció de l'any, amb el Goya el millor documental i també el de millor muntatge.





El Goya a la millor pel·lícula iberoamericana va tenir accent espanyol, ja que el va guanyar 'L'oblit que serem', una producció colombiana dirigida per Fernando Trueba i protagonitzada per Javier Cámara, que adapta la novel·la d'Hèctor Abad Faciolince.





La gala arrencava amb un moment de silenci per les víctimes de la pandèmia que va introduir Antonio Banderas en l'escenari de Teatre Soho de Màlaga acompanyat en una multipantalla gegant pels 166 nominats connectats telemàticament.

"El meu primer pensament és per a la família de cinema", va dir Banderes només sortir a l'escenari, on ha subratllat que "els nominats són els veritables protagonistes".





Amb un to molt pausat i solemne, l'actor malagueny va assegurar que havia pensat molt en "el seu paper" i el de cinema en general "davant de l'tusnami d'esdeveniments" per la situació sanitària.





"Som comptadors d'històries i això és el que farem, explicarem la història d'aquests dies tractant de comprendre com ens ha afectat, la profunditat de les ferides obertes", va dir abans d'introduir un moment de silenci.





La següent sorpresa va ser veure aparèixer a l'escenari per anunciar els primers premis a l'quintet d'honor de "entregadores" format per Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Juan Antonio Bayona, Alejandro Amenábar i Paz Vega.





El record a les víctimes de la covid-19 va estar present en tota la gala, però especialment a al final quan el Goya a la millor pel·lícula el lliurava la infermera Ana Ruiz López, que va recordar als seus companys morts en servei.





Jaime Chávarri, director de 'Les coses de l'voler', va lliurar el Goya d'Honor a Ángela Molina, que l'hi dedicava a la seva família amb un missatge d'amor i serenitat per a tothom.