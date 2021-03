Diversos col·lectius feministes han organitzat per a aquest diumenge i dilluns unes 60 concentracions pel Dia Internacional de la Dona, segons dades facilitades per la Conselleria d'Interior de la Generalitat.

La principal, convocada per Vaga Feminist a, se celebrarà dilluns al Passeig de Gràcia de Barcelona a les 18.30, entre l'avinguda Diagonal i la Gran Via, en format estàtic i "amb totes les mesures de seguretat" contra el Covid-19 , segons les organitzadores.





Coincidint amb la vaga feminista convocada pels sindicats, es preveu que assisteixin a aquesta mobilització unes 3.600 persones, que és l'aforament màxim previst per als vuit trams en què es dividirà la concentració, per respectar els 2,5 metres quadrats de separació entre participants





Col·lectius feministes convoquen unes 60 concentracions a Catalunya. @EP





La Generalitat preveu l'assistència dels consellers Meritxell Budó, Àngels Ponsa i Ramon Tremosa; la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, i la directora de l'organisme, Núria Ramon.





Per a les 21 hores de dilluns, Vaga Feminista també ha organitzat una acció que es podrà seguir des de casa i que consisteix en decorar els balcons en suport a les treballadores essencials, i en fer soroll i llums per recordar la bretxa salarial que pateixen les dones, també en serveis com la sanitat i les cures.





Abans, per a aquest diumenge s'han organitzat en més de 20 localitats de tot Catalunya "passejades feministes" només per a dones i trans, sota el lema 'Volem caminar tranquil·les de dia i de nit', amb l'objectiu de reivindicar el carrer com a espai segur i denunciar les agressions, l'assetjament i les violacions.





"NO QUEDAR-SE A CASA"





Vaga Feminista ha fet una crida pel 8M a "no quedar-se a casa" malgrat les dificultats que suposa el coronavirus, i ha recordat que la crisi ha impactat més en les dones treballadores i que les actuals condicions laborals segueixen fent necessària la protesta i la vaga el 8 de març.





"Som molt conscients de l'context i la situació que estem vivint, però precisament per això creiem que és importantíssim que el moviment feminista estigui al carrer", va dir recentment una de les portaveus del col·lectiu, Sílvia Alberich, a l'presentar els actes.





CONVOCATÒRIES SINDICALS





UGT de Catalunya celebrarà una assemblea general en la qual presentaran l'informe 'I el 9, què?' i llegirà un manifest des del balcó de la seva seu històrica a la Rambla Santa Mònica de Barcelona, a més de participar en el tram mixt de la concentració estàtica de Barcelona.





CCOO de Catalunya realitzarà una acció reivindicativa sota el títol 'Pintem els carrers de lila' davant la seu de l'sindicat a Barcelona i després llegirà un manifest de el 8 de març.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i la Confederació General de l'Treball (CGT) de Catalunya van convocar fa dues setmanes una vaga general laboral per a aquest dilluns pel 8M.





Aquests dos sindicats van registrar davant de la Conselleria de Treball un preavís de vaga de 24 hores en els sectors públic i privat, i al·legant que aquest any s'han agreujat tots els motius que els van portar a fer vaga en anys anteriors.





La Intersindical-Confederació Sindical Catalana (I-CSC) va registrar una convocatòria de vaga de 24 hores a Catalunya per aquest dilluns: afecta treballadors assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis - incloent totes les administracions--.