El 28,52% del cens electoral al Barça ja ha votat a les 12h presencialment i per correu

A les 12.00 hores d'aquest diumenge, 31454 persones (presencialmet i per correu) havien votat en les eleccions del Barça, el 28,52 per cent del cens electoral.





El president de la Junta Electoral, Xavier Guixeras, ha assegurat que la jornada es desenvolupa "amb total normalitat", sense cues ni aglomeracions. "Es respecten les franges horàries. Se segueixen tots els protocols sanitaris pactats, és totalment segur venir a votar. Animem els socis i sòcies a votar a la seva seu electoral, és fonamental tenir la màxima participació possible", ha comentat.





Són bones xifres de participació, tot i que estan lluny del rècord del 2015 en la primera hora de votació, quan 4.842 socis i sòcies, el 4,42 per cent del cens electoral, ja havien votat en els primers 60 minuts de jornada electoral.





En aquestes dues primeres hores de votació, han passat ja pel Camp Nou a exercir el seu dret a vot l'entrenador del Juvenil A de futbol, Sergi Milà, així com el tècnic del Barça B, Xavier Garcia Pimienta, i un dels seus jugadors, Roger Riera.





També s'ha personat l'expresident de la Generalitat Artur Mas. "Són les eleccions més complicades, per la mascareta i la pandèmia però també per la situació del club. Però miro de no quedar-me només amb les coses dolentes, i amb la nova Junta i l'esforç de tots amb el club, espero que tot això tingui una sortida", ha valorat.





A les 9.00 hores s'han obert les sis seus electorals en aquesta jornada democràtica del FC Barcelona, per elegir el nou president i Junta Directiva del club, amb poca afluència, escasses cues i molt ordre en una jornada marcada per les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de coronavirus.





Un total de 123 meses de votació repartides pel territori --111 a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Tortosa i 1 a Andorra-- han començar a rebre socis i sòcies a partir de les 9.00 hores, seguint els horaris recomanats pel club per espaiar les votacions.





A diferència de les eleccions del 2015 i del 2010, gairebé no hi ha hagut cues als limítrofs del Camp Nou davant de les portes d'accés al recinte. Aquesta vegada, a més sota la pluja en el cas de Barcelona, pocs socis han hagut d'esperar, sense aglomeracions, fins que l'operatiu s'ha posat en marxa.





Entre els primers a votar hi ha els tres candidats a la presidència. Citats pel club, el primer ha estat Joan Laporta a les 9.58 hores, el segon Toni Freixa, a les 10.45 hores, i l'últim, Víctor Font, ha votat a les 11.27 hores.