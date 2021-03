Eleccions Barça. Font: "És un gran moment per passar pàgina, animo tothom a votar"

El candidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font ha assegurat després de votar en la jornada electoral d'aquest diumenge que és un "gran moment per passar pàgina" i ha animat tots els socis i sòcies a votar.





"És un gran moment per passar pàgina i assegurar-nos que econòmicament i institucionalment podem donar suport i posar els projectes esportius a les màximes probabilitats d'èxit", ha manifestat després de votar, a les 11.27 hores.





Font ha reiterat, com ha fet durant la campanya, que són les eleccions "més importants de la història contemporània" del club. "Molt content que malgrat les restriccions hi hagi gent molt mobilitzada i amb ganes de participar, això ens converteix en un club únic i que ho continuarà sent els propers anys", ha argumentat.





"És importantíssim votar a les eleccions més importants. Hi ha diverses seus, i animo absolutament tothom a votar. Fins ara sembla que hi ha una bona participació, animo tothom a votar perquè el futur està a les seves mans", ha afirmat el candidat.





El líder de 'Sí al Futur' ha acudit a votar a la Mesa 17 del Camp Nou, amb bona part del seu equip de campanya i membres de la seva candidatura. Ha estat l'últim dels candidats a votar, després de Joan Laporta (10.00) i Toni Freixa (10.45).