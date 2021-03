21.400 socis del Barça, inclós Messi per primer cop, han votat presencialment fins a les 14h

Un total de 21.400 socis i sòcies han votat ja presencialment a les eleccions a la presidència del FC Barcelona fins a les 14,00 hores. Un 20% del cens sense afegir els 20.663 vots per correu. Leo Messi ho ha fet per primer cop.





En aquestes primeres hores de votació, han passat pel Camp Nou, a més, els capitans del primer equip de futbol Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto, a més de Jordi Alba i Riqui Puig.





També ja han passat pel Camp Nou a exercir el seu dret a vot l'entrenador del Juvenil A de futbol, Sergi Milà, així com el tècnic del Barça B, Xavier Garcia Pimienta, i un dels seus jugadors, Roger Riera. A més, l'expresident Sandro Rosell també ha votat, acompanyat per la seva família.









Crucial jornada electoral al Barça @EP





S'ha personat també l'expresident de la Generalitat Artur Mas. "Són les eleccions més complicades, per la mascareta i pandèmia però també per la situació del club. Però miro de no quedar-me només amb les coses dolentes, i amb la nova Junta i l'esforç de tots al club, espero que tot això tingui una sortida", ha valorat a Barça TV.





A les 9.00 hores s'han obert les sis seus electorals en aquesta jornada democràtica al FC Barcelona, per elegir el nou president i Junta Directiva del club en una jornada marcada per les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de coronavirus.





Un total de 123 taules de votació repartides pel territori --111 a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Tortosa i 1 a Andorra-- han començat a rebre socis i sòcies a partir de les 9.00 hores, seguint els horaris que recomana el club per espaiar les votacions.





Entre els primers a votar han estat els tres candidats a la presidència. Citats pel club, el primer ha estat Joan Laporta a les 9.58 hores, el segon Toni Freixa, a les 10.45 hores, i l'últim Víctor Font, a les 11.27 hores.