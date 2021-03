El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat que el partit hauria d'haver condemnat "amb més contundència la deriva independentista, i hauria d'haver combatut amb més fermesa intel·lectualment a del principi" en lloc de pensar que seria un fenomen passatger .





Així ho ha dit en una entrevista al rotatiu El País aquest diumenge, en què ha assegurat que després de les eleccions del 14F "tots els partits independentistes han perdut vots, alguna cosa significativa per a algú que planteja un horitzó d'independència".





Illa creu que el PSC hauria d'haver condemnat "amb més contundència la deriva independentista" @EP





Al ser preguntat per si donaria suport a la fórmula que plantegen els comuns de governar al costat d'ERC amb el suport extern de PSC, Illa ha recordat que ell es presentarà a la investidura per aconseguir la Presidència --tot i li vingui de gust difícil per falta de suports en l'arc parlamentari--.





"He dit que em presentaré a la investidura i el que demano és que es em doni suport com a força d'esquerres i guanyadora de les eleccions", ha afegit en al·lusió als de Jéssica Albiach.





El candidat socialista no ha valorat renunciar a la investidura per negociar amb ERC que la número dos de PSC, Eva Granados, sigui escollida com a presidenta de Parlament, un càrrec que també podria ser de la CUP o de Junts.





D'altra banda, li ha restat importància a el document que van signar Junts, ERC i la CUP abans de les eleccions en què es comprometien a no facilitar un Govern liderat pel PSC, i ho ha comparat a quan JxSí es va comprometre el 2016 a assolir la independència en 18 mesos: "Han signat tantes coses".