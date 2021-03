Suspesos tots els actes i processons de Setmana Santa a Catalunya

El Secretariat Diocesà de Germandats i Confraries de Barcelona ha suspès tots els actes i processons programades entre el 5 i el 12 d'abril a Catalunya amb motiu de la Setmana Santa donada la situació actual derivada de la pandèmia del Covid-19.





L'organització ha lamentat aquest diumenge "no poder contribuir enguany amb les processons a l'calendari festiu de la ciutat de Barcelona", com ho porten fent durant més de quatre segles.





Davant la cancel·lació, ha proposat viure aquests dies amb una pregària personal més intensa, i ha fet una crida a complir les mesures de seguretat per garantir pròximes processons: "L'important és que l'any que ve quan tornem a treure les processons al carrer , estiguem tots ".





Desoladora imatge de l'Divendres Sant 2020 en plena quarantena pel Covid-19 @FJMonfort





Des del Secretariat s'està estudiant fer un acte juntament amb altres germandats de la diòcesi quan la situació epidemiològica així ho permeti, per "donar gràcies per haver superat la pandèmia" i que els pugui rescabalar en certa manera per les processons no celebrades, en les seves paraules.





La decisió de cancel·lar els actes s'ha pres juntament amb el Consell General de Germandats i Confraries, la Germandat de Jesús del Gran Poder i Maria Santíssima de l'Esperança Macarena, la Germandat i Confraria Nostra Senyora de les Angoixes i la Congregació de Sant Crist de la Bona Mor t en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona.