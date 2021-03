46.068 socis de Barça, inclòs Messi per primer cop, han votat presencialment fins a les 16h

Un total de 46.068 socis i sòcies han votat presencialment a les eleccions a la presidència de l'Barça fins les 16,00 hores. Sumant els 20.600 que ho han fet per correu, s'ha arribat a l'42,00% de el cens. Xifres superiors, en aquest punt (un 29% de el cens es comptabilitzava a aquesta hora). als comicis de 2015. Aquesta vegada, també ha votat Messi.





En aquestes tres primeres hores de votació, han passat pel Camp Nou els capitans del primer equip de futbol; Leo Messi (ha votat per primera vegada), Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto, a més de Jordi Alba i Riqui Puig.





També ja han passat pel Camp Nou a exercir el seu dret a vot l'entrenador de l'Juvenil A de futbol, Sergi Milà, així com el tècnic de l'Barça B, Xavier Garcia Pimienta, i un dels seus jugadors, Roger Riera. A més, l'ex presidnte Sandro Rosell també ha votat, acompanyat per la seva família.





Crucial jornada electoral al Barça en què Messi ha votat per primera vegada @fcbarcelona_cat





S'ha personat també l'expresident de la Generalitat Artur Mas. "Són les eleccions més complicades, per la mascareta i pandèmia però també per la situació de club. Però intento no quedar-me només amb les coses dolentes, i amb la nova Junta i l'esforç de tots al club, espero que tot això tingui una sortida ", ha valorat a Barça TV.





A les 9.00 hores s'han obert les sis seus electorals en aquesta jornada democràtica al FC Barcelona, per elegir el nou president i Junta Directiva de club en una jornada marcada per les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de coronavirus.





Un total de 123 taules de votació repartides pel territori --111 a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Tortosa i 1 a Andorra-- han començat a rebre socis a partir de les 9.00 hores, seguint els horaris que recomana el club per espaiar les votacions.





Entre els primers a votar han estat els tres candidats a la presidència. Citats pel club, el primer ha estat Joan Laporta a les 09:58 hores, el segon Toni Freixa, a les 10.45 hores, i l'últim Víctor Font, a les 11:27 hores.