Laporta guanyaria les eleccions al Barça per davant de Font i Freixa segons el sondeig de GFK

Joan Laporta tornaria a convertir-se en president de l'FC Barcelona els propers sis anys (ja va dirigir el club blaugrana entre 2003 i 2010) segons el sondeig a peu d'urna de l'empresa GFK fet públic per Televisió de Catalunya (TV3). Laporta aconseguiria segons l'enquesta un 58,3% dels suports per davant dels altres dos candidats: el empressario vallesà Victo r Font (31,3%) i Antoni Freixa (9,3%) que ja va intentar accedir presidència en les eleccions de 2015 guanyades per Josep Maria Bartomeu.





La crucial contesa electoral per a un Barça ferit econòmica, institucional, esportiva i reputacionalmente, ha arrodonit una molt bona participació. Fins a les 8 del vespre, s'ha arribat al 50,48% de cens, 10 punts per sobre de les eleccions de 2015.

Durant la jornada, han passat pel Camp Nou els capitans del primer equip de futbol; Leo Messi (ha votat per primera vegada), Sergio Busquets i Sergi Roberto, a més de Jordi Alba i Riqui Puig.





També han acudit a Camp Nou a exercir el seu dret a vot, en una jornada marcada per la normalitat (en les sis seus establertes) i pel compliment dels protocols anti-covid, els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, el carismàtic ex capità Carles Puyol, l'actual seleccionador nacional espanyol i extècnic blaugrana, Luis Enriqu i, l'entrenador de l'Juvenil A de futbol, Sergi Milà, així com el tècnic de l'Barça B, Xavier Garcia Pimienta, i un dels seus jugadors, Roger Riera .









Crucial jornada electoral al Barça @EP





S'ha personat també al Camp Nou, l'ex president de la Generalitat Artur Mas. "Són les eleccions més complicades, per la mascareta i pandèmia però també per la situació de club. Però intento no quedar-me només amb les coses dolentes, i amb la nova Junta i l'esforç de tots al club, espero que tot això tingui una sortida ", ha sentenciat.





Un total de 123 taules de votació repartides pel territori --111 a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Tortosa i 1 a Andorra-- han rebut a les sòcies i socis des de les 9 del matí, seguint els horaris que recomana el club per espaiar les votacions.





Entre els primers a votar han estat els tres candidats a la presidència. Citats pel club, el primer ha estat Joan Laporta a les 09:58 hores, el segon Toni Freixa, a les 10.45 hores, i l'últim Víctor Font, a les 11:27 hores.