Toni Freixa ha admès després de la celebració de les eleccions a la presidència de l'Barça guanyades per Joan Laporta que "és una victòria que no admet cap discussió i és la voluntat de l'soci. El respectem com ja vam fer en els comicis de 2015".





Abans de abraçar-se a el mateix Laporta ia Víctor Font a les instal·lacions de Camp Nou, l'empresari i advocat barceloní ha volgut destacar que "q ueríamos una participació alta perquè el president tingués un ampli consens i així ha estat".





Freixa, que ja es va presentar a les eleccions de 2015 i va quedar últim, per darrere de Bartomeu, Laporta i Benedito, h a reconegut que ha estat una "llarga campanya" fins arribar a avui.





Eleccions Barça. Freixa: "La victòria de Laporta no admet cap discussió"





"És un orgull com a barcelonista ser d'aquest club en què el soci pot triar a president, fins i tot amb restriccions. Felicitar als treballadors i el club per l'organització d'aquest dia", es va sincerar.





Freixa entén que "hem fet una bona campanya, ens hem imposat a les opinions contràries. Hem aconseguit que se'ns vegi com una alternativa".





Freixa ha exercit el seu dret a vot a les 10:43 hores, a la mateixa Taula 17 de Camp Nou en què ha votat prèviament Joan Laporta.





"El Barça s empre és un equip molt gran, pot passar per situacions millors o pitjors però sempre hi ha motius d'alegria i no perdem mai la il·lusió. No la tenim només quan vam guanyar títols, també en moments de dificultat perquè sabem sobreposar-ens" , va comentar respecte a l'actualitat i al triomf contra l'Osasuna a Pamplona de l'equip de futbol, aquest dissabte.