Laporta reconquesta la presidència del Barça després de la segona participació més alta de la història

Amb un 54,28% de vots a les eleccions a la presidència del Barça de la seva part (30.184), Joan Laporta ha reconquistat, al cap d'onze anys, la llotja d'honor de l'entitat blaugrana.





Laporta ha vençut per davant de l'empresari vallesà Víctor Font que ha aconseguit 16.679 sufragis (29,9%) i d'Antoni Freixa que s'ha quedat amb 4.769 suports (8,58).





Joan Laport a tornarà a convertir-se en president de l'FC Barcelona els propers sis anys després d'haver dirigit l'entitat entre 2003 i 2010. Serà el 42è màxim mandatari de la història de l'entitat barcelonista.





La crucial contesa electoral per a un Barça ferit econòmica, institucional, esportiva i reputacionalmente, ha arrodonit una gran participació (la segona més alta de la història) amb 55.611 electors en un context de pandèmia global realment excepcional. El rècord el segueix ostentant els comicis de 2010 amb 57.088 votants.





La jornada que per primera vegada i condicionada per la pandèmia s'ha dut a terme de forma descentralitzada en sis seus (Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa i Andorra a més de al Camp Nou, Palau Blaugrana i l'Oficina d'Atenció Barcelonista, OAB) ha tornat a revelar-se com excel·lent organitzativament.





El 7M electoral blaugrana ha deixat una molt icònica imatge amb la participació del capità del primer equip, Leo Messi que, a menys de tres mesos de quedar alliberat oficialment del seu compromís amb el club, ha exercit el seu dret a vot per primera vegada en unes eleccions a la presidència del Barça





A més de Messi, durant la jornada, han passat pel Camp Nou els capitans del primer equip de futbol; Sergio Busquets i Sergi Roberto, al costat de futbolistes com Jordi Alba o Riqui Puig.





També han acudit a Camp Nou a exercir el seu dret a vot, en una jornada marcada per la normalitat i pel compliment dels protocols anti-covid, els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, l'exconseller de la Generalitat, Joaquim Forn , el carismàtic ex capità Carles Puyol, l'actual seleccionador nacional espanyol i extècnic blaugrana, Luis Enrique i, Eric Abidal, Juan Carlos Unzué, l'entrenador de l'Juvenil A de futbol, S ergi Milà, així com el tècnic de l'Barça B, Javier García Pimienta, i un dels seus jugadors, Roger Riera.





Laporta torna a la presidència de l'Barça després de les segones votacions de més participació de la història de el club @EP





S'ha personat també al Camp Nou, l'ex president de la Generalitat Artur Mas. "Són les eleccions més complicades, per la mascareta i pandèmia però també per la situació de club. Però intento no quedar-me només amb les coses dolentes, i amb la nova Junta i l'esforç de tots al club, espero que tot això tingui una sortida ", ha sentenciat.





Un total de 123 taules de votació s'han repartit pel territori --111 a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Tortosa i 1 a Andorra.