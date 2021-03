Espanya celebra un 8M marcat per les prohibicions a Madrid, l'absència de grans manifestacions i les mesures Covid

El Dia Internacional de la Dona estarà marcat aquest 2021 per la prohibició de les reivindicacions a Madrid, mentre a la resta d'Espanya se celebrarà amb absència de grans mobilitzacions, com en anys anteriors, que han estat substituïdes per concentracions al carrer amb restriccions de aforament o protocols de seguretat contra el coronavirus.





Manifestació 8M (Arxiu)





Fins diumenge, les organitzacions feministes de Madrid van mantenir l'esperança de poder celebrar aquesta jornada com havien previst, després d'haver recorregut la decisió de la Delegació de Govern de la comunitat de prohibir els actes convocats per al 8M. No obstant això el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha rebutjat aquests recursos i ha mantingut la prohibició al·legant que, en aquests casos, el dret de reunió entra en conflicte amb valors constitucionals com la salut pública.





Davant aquesta situació les principals organitzacions convocants han decidit adaptar-se a les circumstàncies. El Moviment Feminista de Madrid farà servir com a estratègia reduir l'aforament de les seves accions, ja que menys de 20 persones no es consideren una concentració. "Hi haurà moltes dones pel carrer cantant i cridant consignes feministes", ha explicat l'activista d'aquesta entitat Loreto de la Cursa.





Comissió 8M, que ha estat l'organitzadora de les grans manifestacions dels últims anys, té per decidir si farà alguna acció concreta, però des dels seus xarxes socials fa dies que animant les dones a participar d'aquesta jornada lluint mocadors morats al metro, terrasses o al carrer, decorant finestres i balcons i pujant imatges o missatges a les seves xarxes socials.





L'única organització que no ha desconvocat la seva agenda a Madrid per aquest dia és el Sindicat d'Estudiants, que ha organitzat per al Dia Internacional de la Dona una vaga estudiantil i una concentració a les 12.00 hores a la Porta de Sol. "Totalitarisme No, feminisme Sí ", denuncien a les seves xarxes socials.





ACTES INSTITUCIONALS





A la capital tindran lloc actes institucionals, per part de les autoritats locals i autonòmiques, així com per part de Govern. De fet, el president, Pedro Sánchez, acudirà el 8M al Ministeri d'Igualtat, on, al costat de la ministra Irene Montero, i sota el lema 'Per ser Dones. Espanya Feminista ', es retrà homenatge a totes les que han estat en primera línia durant la pandèmia.





Pel que fa a les forces polítiques, PSOE, PP i Ciutadans ja van confirmar que no assistirien a accions convocades pel moviment feminista. Una participació que sí defensava Unides Podem. ERC, per la seva banda, ha assegurat que anirà a les autoritzades a Catalunya.





En aquesta autonomia, com a la resta, la celebració constarà d'actes més petits del que és habitual i amb protocols sanitaris per complir amb les distàncies de seguretat i evitar els contagis.





El seu acte principal, a Barcelona, està organitzat per Vaga Feminista que ha convocat una "manifestació estàtica" que, sota el lema 'Juntes, diverses i rebels. Juntes imparables ', se celebrarà a partir de les 18.30 i distribuirà als participants en vuit trams entre la Gran Via i l'avinguda Diagonal. D'ells, dos trams seran mixtes i 6 no mixtos, i tindran capacitat per a unes 450 persones cada un, segons l'organització.





A més, el sindicat d'estudiants de Catalunya ha convocat per al Dia Internacional de la Dona una vaga estudiantil.





CONCENTRACIONS DESCENTRALITZADES





A Andalusia, on el seu president Juanma Moreno, va cridar a no sortir al carrer, se celebraran actes en totes les capitals de província. A Sevilla, el Moviment Feminista ha convocat una mobilització que parteix de la Plaça de Sant Francesc i que començarà a les 18.30 hores, i que tindrà com a lema 'Unides i forts. Feminisme sempre '.





A la capital d'Aragó se celebraran diferents concentracions, convocades pel Sindicat d'Estudiants UGT i CCOO. L'organització assegura que l'assistència prevista és d'unes 100 o 200 persones.





"No és temps de mobilitzacions presencials", ha assenyalat el president asturians, Adrián Barbón, en les seves declaracions de les últimes setmanes. Tot i així, la plataforma Astúries Feminista 8M celebrarà tretze concentracions en diferents punts de la regió. La principal, a Oviedo serà al carrer Uría, mentre que Gijón la farà a la Plaça de l'Aiguamoll i a Avilés a la plaça del Vaticà.





A les Balears, l'organització de la jornada llegirà els manifestos de diversos col·lectius en els municipis d'Alaró, Lloseta, Manacor i Sant Llorenç, a més de Palma. A la capital així com a Manacor i Capdepera es portarà també a terme l'homenatge 'Ni la pandèmia ens farà invisibles', dedicat a simbolitzar i retre homenatge a totes les dones que han estat essencials.





Amb una crida a la població a complir amb les mesures sanitàries i de seguretat, a Tenerife s'han convocat les concentracions "en un format descentralitzat", amb accions en diferents punts de l'illa.





APLAUDIMENTS A TOLEDO





Mentrestant, l'Assemblea 8M Valladolid ha convocat una concentració a la Plaça Zorrilla, a les 19.00 hores, amb el lema 'Davant l'emergència social, el feminisme és essencial'. El comunicat assenyala que està previst que l'acte duri una hora. Serà l'acció central de l'autonomia, encara que hi haurà actes similars en la majoria de les capitals de província.





A Toledo, i sota el lema I a tu, què DONA et cuida? Si nosaltres no tenim cura, s'atura el món ', l'organització ha convocat a les 20.00 hores per realitzar un aplaudiment col·lectiu, emulant als realitzats durant el confinament, però dirigit a totes les dones. Així, conviden a totes a sortir i fer soroll en balcons, finestres i portes de centres de treball.





A Santander les reunions seran tres el dia 8 de març. L'objectiu, segons l'organització, és evitar les aglomeracions. A més, la Delegació de Govern de Cantàbria ha permès una altra concentració similar a la localitat de Torrelavega.





En Merida, les reivindicacions es faran en cotxe o bicicleta. Per a això, el moviment feminista ha sol·licitat a l'ajuntament permís per fer una caravana per la ciutat entre les 10.00 i les 18.00 hores de el 8 de març.





Per la seva banda, la Coordinadora del Moviment Feminista de la Comarca de Pamplona, que agrupa diferents col·lectius feministes, ha convocat diversos mobilitzacions "descentralitzades" en diferents barris de Pamplona i municipis de la comarca.





GALÍCIA EL CELEBRA A L'ÀMBIT "LOCAL" I "COMARCAL"





La Corunya, Lugo, Orurense i Vigo ja tenen les seves concentracions confirmades, tot i que des de 'Galegas 8M', organització convocant, s'han sol·licitat una vintena més d'elles en diferents punts de l'autonomia, perquè les reivindicacions aquest any siguin "locals i comarcals "i es puguin complir les restriccions sanitàries.





A Logronyo, mentrestant, ha decidit reduir els actes habituals pel Dia de la Dona a la lectura d'un manifest, que serà a partir de les 19.00 hores a la Concha del Espolón.





Sí que hi haurà manifestacions a Múrcia i el País Basc. A Múrcia, a partir de les 18.00 hores partirà una marxa des de l'avinguda de la Llibertat. "Respectem la distància de seguretat", demana l'organització. Mentrestant, al país basc s'han sol·licitat fins a 40 mobilitzacions, segons ha assegurat l'Executiu regional. En les tres capitals de província s'han convocat marxes per diferents punts de la ciutat que permeten mantenir la distància de seguretat, segons han explicat les convocants.





Finalment, CCOO i UGT, han convocat a tot Espanya a "concentrar-se en les portes dels centres de treball, seus sindicals i llocs públics" respectant "rigorosament" les mesures sanitàries.