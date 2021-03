Batet crida a la "unitat de tota la societat" per la igualtat: "Sense l'avanç de les dones no hi ha futur"

La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha cridat aquest 8 de març a "la unitat de tota la societat" per garantir "la igualtat real i efectiva" en tots els àmbits entre homes i dones ia "educar en igualtat" amb el mateix objectiu . "Sense l'avanç de les dones no hi ha futur", ha asseverat.





Meritxell Batet (EP)





Així ho assegura Batet en un vídeo que el Congrés ha penjat a les seves xarxes socials amb motiu del Dia Internacional de la Dona, una cita que la tercera autoritat de l'Estat ha convidat a celebrar des de l'hemicicle, concretament des del lloc reservat a la Presidència que ella ocupa.





"És un dia per celebrar els avenços aconseguits en favor de la igualtat i reconèixer l'esforç de totes les dones que els han fet possibles, per posar en valor els drets i capacitats de les dones, per educar i educar-nos en igualtat, però, tot, per reivindicar les metes que encara ens queden per assolir ", recalca la presidenta.





I és que, ressalta Batet, "encara queda molt camí" per recórrer per arribar a la "igualtat real i efectiva en tots els àmbits" i, des del seu punt de vista, "en aquest afany és fonamental l'impuls i l'acció de les institucions ", però també" la unitat de tota la societat ".





Aquest 8 de març, el Congrés, a més de tenyir de morat el logotip de Canal Parlament i d'il·luminar la seva façana principal amb el color del feminisme, ha penjat al seu web i difós per xarxes socials una infografia que mostra com s'ha anat incrementant el nombre de diputades des de la Legislatura Constituent, el 1977, fins a l'actualitat.





21 DIPUTADES A LA LEGISLATURA CONSTITUENT





Al vídeo, Batet reconeix la tasca de les "21 excepcionals pioneres" que van obrir camí després de la mort de Franco i també de totes les que després han intentat "seguir el seu exemple" fins arribar a les 154 dones que avui tenen escó a la Carrera de Sant Jeroni.





No obstant, la legislatura en què més dones van passar per l'hemicicle va ser la que mitjà entre 2011 i 2016, quan van arribar a ser 175, el 40% de tots els parlamentaris que, en algun moment d'aquest període, van tenir escó.





"Totes expressem la realitat i la pluralitat de la nostra societat actual, una societat més igualitària i més conscient també de les discriminacions que encara subsisteixen i de l'esforç necessari per a superar-les mitjançant l'educació en llibertat i igualtat de l'Espanya del Segle XXI".





Totes elles, emfatitza Batet, han format part i la seva història ha de ser coneguda. A la infografia realitzada pel Congrés es poden els noms, grups parlamentaris i províncies per les quals van ser triades totes les dones que han tingut acta de diputades.