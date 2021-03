El príncep Harry i Meghan Markle rescaten la mort de Lady Di per justificar la seva sortida de la Casa Reial

La duquessa de Sussex, Meghan Markle, ha confessat en una esperada entrevista que durant el temps que va passar amb la família reial britànica va tenir pensaments suïcides, mentre que també, al costat del príncep Harry, ha denunciat racisme a la institució monàrquica britànica i ha fet una comparació entre la seva situació i la de la princesa Diana.





Príncep Harry i Meghan Markle en l'entrevista amb Oprah Winfrey (EP)





Durant la tan anticipada entrevista emesa per la cadena nord-americana de televisió CBS, Harry i Meghan, en una conversa íntima amb la presentadora Oprah Winfrey, també han acusat la Casa Reial britànica de crear mentides sobre ella.





La duquessa també ha confessat sentir-se "aïllada, solitària i sense suport", cosa que va motivar els seus pensaments d'acabar amb la seva pròpia vida, mentre que ha revelat que dins de la família reial va haver preocupació per "com de fosca seria la pell d'Archie quan naixés", a causa de l'ascendència de raça mixta de Meghan.





Amb referència al seu fill, Archie, també han detallat la seva preocupació perquè no ha rebut cap títol real ni, en conseqüència, l'equip de seguretat corresponent.





Meghan ha parlat dels rumors sobre la seva relació amb la duquessa de Cambridge, per assegurar que la història "va anar a l'inrevés", i que va ser Kate qui la va fer plorar abans del seu casament, un episodi que la duquessa ha considerat com el començament " de l'assassinat de la meva 'personatge' "a la societat

britànica.





Per la seva banda, Harry ha justificat la decisió d'abandonar la Casa Reial per por de que "la història es repeteixi", en referència a la seva mare, la princesa Diana, i per la "falta de suport i comprensió", mentre que ha confessat sentir-se atrapat "dins de el sistema", com també ho estan el seu pare i el seu germà, ha afegit.





També ha fet referència a la sortida de la institució, al gener de 2020, i com va ser "difícil i dolorosa", així com a la relació amb el seu pare, el príncep Carles, amb el qual ha assegurat sentir-se "molt decebut".





Els ducs també han aprofitat l'entrevista per anunciar que esperen una nena per a aquest estiu.