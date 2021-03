Carmen Calvo assegura que el Govern central i el Rei estan treballant en una reforma de la corona

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha confirmat aquest dilluns que el Govern està treballant amb el Rei per impulsar mesures per "adequar" la Casa Reial als "estàndards ètics" de la societat actual, sobretot tenint en compte que les actuacions que s'estan coneixent del Rei Joan Carles I "no van en la direcció d'ajudar a la institució", segons ha admès.





Carmen Calvo (EP)





"En això estem, per desig també de Felip VI. Va dir amb claredat que calia estar sota les exigències ètiques d'aquesta societat", ha assegurat la vicepresidenta primera a una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, en què ha avisat, no obstant això, que aquest assumpte requereix temps, "unes setmanes o mesos", i "una mica de calma".





Així, ha recordat que tant el president de Govern, Pedro Sánchez, com el Rei Felip VI han reconegut que la monarquia és una institució que "ha d'adequar-42 anys després també". "I ningú va a negar que algunes situacions que sabem del Rei emèrit, en fi, seria hipòcrita per la meva part no dir que no van en la direcció d'ajudar a la institució", ha postil·lat.





Això sí, en aquest punt Calvo ha destacat que davant d'aquest comportament de Rei, l'actuació de Felip VI està sent "molt bona des que va arribar". "Va prendre decisions molt austeres. Jo crec que això apunta ja en una direcció de la pròpia voluntat de Felip VI", ha aprofundit.