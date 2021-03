Darias anuncia l'arribada de 4,8 milions de la vacunes de Pfizer a l'abril

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha reiterat que a partir del segon trimestre d'aquest any es produirà un "increment molt important" en les arribades de vacunes a Espanya, concretament ha anunciat l'arribada al mes d'abril de 4, 8 milions de dosis de la vacuna de Pfizer / BioNTech.









"Puc anunciar ja que Pfizer al mes d'abril va subministrar només ella 4,8 milions de vacunes al voltant de 1,2 per setmana, això és un indici del que va significar l'increment només amb una sol vacuna d'una farmacèutica ", ha assenyalat en una entrevista al programa 'Avui per Avui' de la cadena SER, des de l'Hospital Gregorio Marañón.





Així, es manté l'objectiu que el 70 per cent de la vacunació estigui vacunada a finals d'estiu, ja que afirma que, encara que s'han donat problemes en el primer trimestre amb les vacunes contractades, era que s'esperava. "Ja sabíem que el primer trimestre del l'any seria un trimestre que estaria caracteritzat per l'arribada a limitada de dosi", ha afirmat, però ha destacat que si l'objectiu està al voltant dels 8 milions de dosis, aquest es està complint ja que ja s'han superat els 5 milions.





Per tant, l'indicador és que a partir del mes d'abril es produirà un increment molt important l'arribada de vacunes i, per això es treballa perquè la Comunitats Autònomes incrementin la seva capacitat. Així, ha aprofitat per "reconèixer públicament l'esforç i el treball" de totes les comunitat autònomes.





Quant al grups de vacunació ha recordat que l'objectiu ara és vacunar els majors de 80 anys, després als de 70 i 60 anys que són els col·lectius més vulnerables, així mateix espera que el Consell Interterritorial així com la Comissió de Salut Publica estableixi de pacients amb major risc que han de prioritzar en la vacunació.