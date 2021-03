El tribunal rebutja el 'careo' entre Bárcenas i Rajoy en el judici de la caixa 'b'

El tribunal de l'Audiència Nacional que jutja la presumpta caixa 'b' del PP ha rebutjat aquest dilluns el 'careo' entre l'extresorer de el partit Luis Bárcenas i l'expresident de Govern Mariano Rajoy, tal com va sol·licitar la defensa de el primer per al cas que hagi contradiccions en les dues versions.





Mariano Rajoy (EP)





Així ho ha dit el president de tribunal de la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional, el magistrat José Antonio Mora Alarcón, que ha reprès el judici pel presumpte pagament de la reforma de la formació política amb diners de la caixa 'b' resolent 'in voce' les nombroses qüestions prèvies formulades per les diferents parts.





En aquest sentit, ha comunicat que no procedeix acceptar la petició de la defensa de l'extresorer de PP de realitzar un acarament amb Mariano Rajoy, en cas que aquest, en la seva declaració com a testimoni, present contradiccions amb el manifestat per Bárcenas, qui començarà a declarar com a acusat aquest dilluns.





Segons ha explicat el magistrat Mora Alarcón, l'acarament és una "diligència excepcional" la pràctica habitual és en fase d'instrucció i no durant el plenari. Així mateix, ha apuntat que les contradiccions "no justifiquen" que hi hagi d'enfrontar les dues versions, ja que és competència del tribunal valorar la credibilitat dels testimonis en conjunt amb la resta de proves que es practiquin.





PERIODISTA TESTIFICARÀ PER LA GRAVACIÓ SOBRE RAJOY





El que sí que ha acceptat és la proposta de l'advocat de Bárcenas, Gustavo Galán, de cridar a declarar com a testimonis a periodistes que van tenir coneixement d'una gravació en què el també extresorer de PP Álvaro Lapuerta parlava de "lliuraments en metàl·lic que es realitzaven mensualment "a membres de el Partit Popular i" en què s'esmentava entre d'altres, expressament, a Mariano Rajoy ".





D'aquesta manera, es citarà a declarar als periodistes Francisco Mercat, que segons va indicar la defensa de l'extresorer delPP "és qui té aquesta gravació"; i a Eduardo Inda, en tant que va escoltar aquest àudio, va explicar. En funció del que testifiquin, el tribunal decidirà si crida a declarar a Ernesto Ekaizer i María Luisa Bernal, els altres dos periodistes proposats com a testimonis.





Pel que fa a la manca de legitimació de les acusacions populars al·legada per les defenses dels acusats, entre ells la del PP, qui està acusat com a responsable civil subsidiari, el tribunal rebutja declarar la nul·litat parcial de l'acte d'obertura de judici oral perquè, " amb independència de la qualificació jurídica, l'objecte del procés el conformen els fets dels quals han estat acusats ".





NO DELIMITA EL PROCÉS





El tribunal també ha resolt la petició de delimitació del procés i considera que no ha de "excloure del debat" cap fet objecte d'acusació, si bé per "agilitzar la pràctica de la prova", la Sala ha confirmat que "no té competència per jutjar "l'assumpte 'Sufi', relacionat amb un contracte d'escombraries, que els jutjats de Toledo ja va arxivar.





Sobre l'impost de societats del 2006 de l'empresa Unifica, qui va realitzar les obres de reforma de la seu de PP, que atribueixen algunes de les acusacions, la sala no només té en compte que ni la Fiscalia Anticorrupció ni l'Advocacia de l'Estat no acusen per això, sinó que considera que està prescrit, tal com es va assenyalar l'instructor en l'acte de transformació a procediment abreujat --amb el qual es conclou la instrucció--.





Finalment, el tribunal també ha confirmat que el delicte d'apropiació indeguda de què s'acusa Bárcenas com a cooperador necessari d'Álvaro Lapuerta per presumptament fer-se amb els diners de la caixa 'b' per a la compra d'accions de Libertad Digital, ja és "cosa jutjada ".





La Sala recorda que Bárcenas ja ha estat condemnat per això en el procediment relatiu a la primera època de la trama Gürtel (1999-2005), que ja és ferma pel Tribunal Suprem i pel qual es troba complint pena de presó.