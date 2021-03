Bárcenas assegura que va donar sobresous a Rajoy i diversos ministres, i que li van oferir diners per silenciar

El extresorer del PP Luis Bárcenas ha assenyalat aquest dilluns davant del tribunal de l'Audiència Nacional que jutja la presumpta caixa 'b' del PP que ell va lliurar sobres amb diners de la comptabilitat 'b' del partit a l'expresident de Govern Mariano Rajoy, i als exministres Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja i Federico Trillo. També ha rellevat que un advocat pròxim al partit li va oferir diners parell canviar els seus 'papers' on figuraven aquestes anotacions.









Durant l'interrogatori del fiscal, Bárcenas ha citat altres noms de receptors de sobresous com el parlamentari José Miguel Ortí i l'assessor Pedro Arriola.





I a més figuren en la comptabilitat paral·lela els noms dels ministres Rodrigo Rato i Ángel Acebes, tot i que personalment ell no els va lliurar diners en mà. Segons ha explicat, aquests sobresous es lliuraven d'aquesta manera perquè segons la llei d'incompatibilitats quan el PP arriba al Govern no podien percebre sou diferent al de servidor públic





Atès que això "suposava una minva molt important en la seva retribució" el tresorer de llavors, Álvaro Lapuerta, rep la proposta que a partir d'aquest moment s'anivelli per igualar amb el que rebien abans d'arribar al poder. Per això es decideix completar el sous "amb fons de la comptabilitat extracomptable".





Durant el seu relat de com van aflorar les seves anotacions amb la comptabilitat paral·lela, ha explicat que al febrer de 2013 quan es publiquen els 'papers de Bárcenas' a El País, és convocat a una reunió al despatx de l'advocat Javier Iglesias, llavors lletrat de Lapuerta , en el qual li plantegen la preocupació en el si del partit per aquesta publicació i li plantegen que tornar a repetir aquests documents però canviant les quantitats i conceptes "per generar dubtes en l'opinió pública" de si eren originals o no.





"Em van oferir 500.000 euros per tancar el litigi laboral", ha recordat d'aquesta reunió, després del que ha afegit que aquests diners que li oferien arribava d'empresaris, i que ell es va negar perquè exigia la quantitat de 975.000 euros que era el que " corresponia "per la indemnització.