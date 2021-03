Terrassa posarà en marxa les noves àrees de vianants el proper mes de juliol

A partir del mes de juliol, la ciutat veurà duplicada l’extensió de les seves àrees de vianants i complirà amb un dels principals objectius contemplats a la Revolució Verda, fent de Terrassa un municipi més còmode, ordenat, amb menys trànsit i menys soroll. D’aquesta manera, s’avançarà en un dels principals compromisos de l’actual Equip de Govern, que pretén fomentar un nou model de ciutat basat en la millora de la qualitat de vida, vianalitzant més carrers, fomentant el transport públic i promovent models de mobilitat més sostenibles que millorin la qualitat de l’aire a la ciutat.













El febrer de 2020 l’Ajuntament va realitzar una sessió informativa oberta a la ciutadania per tal de presentar les noves àrees; no obstant, l’aplicació d’aquest projecte es va veure afectada directament pel decret d’estat d’alarma del 14 de març, derivat de la crisi sanitària. El Consistori va considerar que era prudent ajornar la implementació de les noves àrees de vianants. Just un any després, veiem com la pandèmia de la Covid-19 ha alterat el model de la mobilitat d’una forma sense precedents. Durant el confinament estricte, per exemple, els desplaçaments en vehicle privat es van reduir fins un 80% de la demanda habitual, i la del transport públic fins al 90%.





Actualment, malgrat la reducció de mobilitat motoritzada per la recessió econòmica, les limitacions de mobilitat i el foment del teletreball, pràcticament s’han recuperat els nivells d’ús del vehicles privat a la ciutat, mentre que el transport públic es manté al 65%. Des de l’Ajuntament es considera que aquest fet és preocupant, ja que demostra que la població torna a optar pel vehicle privat abans que pel transport públic o mitjans de transport actius (a peu o en bicicleta), i això fa preveure una situació complicada els propers mesos conforme l’activitat es vagi reprenent i la mobilitat es vagi incrementant.





Així doncs, el Consistori considera que cal reprendre el projecte de les noves àrees de vianants, que es posaran en marxa el proper mes de juliol Aquestes noves àrees són la del Vapor Gran, Passeig i Vapor Ventalló, on quedarà restringida la circulació de vehicles, a excepció de determinats casos (residents, accés a garatges o pàrquings, distribució de mercaderies en horaris preestablerts, entre d’altres).





El carrer de la Creu Gran també tindrà restricció d’accés des de la plaça de la Creu Gran, començant així a construir una incipient àrea de vianants, anomenada Seu d’Ègara - Sector 2 (reservant el sector 1 per l’actual Antic Poble de Sant Pere en el futur).





A més, fora de l’àmbit de les noves àrees, també es vianalitzaran el carrer de San Marian (entre els carrer de Topete i de Baldrich) i de Sant Cristòfol (entre els carrers de Garcia Humet i de Sant Antoni).





Concretament, les àrees s’organitzaran de la següent manera:





Àrea de vianants del Vapor Gran





El Pla de Reordenació de la Mobilitat a l’àmbit central de Terrassa també contempla ampliar l’actual àrea de vianants del centre històric cap al Vapor Gran. Els vehicles amb distintiu de l’àrea de plaça Vella podran circular també per aquesta àrea per tal de garantir l’accés als seus habitatges o places d’aparcament.





Àrea de vianants del Passeig





Aquesta àrea de vianants correspon a l’extensió de l’actual illa de vianants cap a l’est de la ciutat. Concretament, al Passeig es preveu que el vial nord entre els carrers Garcia Humet i del Passeig es transformi en zona per a vianants (mantenint la servitud d’accés al pàrquing públic) i que el vial sud entre el carrer Font Vella i la plaça del Doctor Robert canvii de sentit. A més, es mantindrà una porta d’entrada oberta al carrer de Sant Cristòfol per tal de garantir l’accés a la Cecot i a la reserva escolar d’aquest carrer, sense necessitat de distintiu.





Com al Vapor Gran, els vehicles amb distintiu de l’àrea de plaça Vella podran circular també per aquesta àrea.





Àrea de vianants del Vapor Ventalló





Aquesta àrea de vianants té la vocació d'estendre l’actual illa de vianants cap al nord de la ciutat. Entre d’altres, comptarà amb el carrer del Camí Fondo, passatge del Vapor de la Companyia i carrer de Joan B. Galí, actualment ja vianalitzats.





Àrea de vianants de la Seu d’Ègara (sector 2)





Al carrer de la Creu Gran també s’hi restringirà la circulació des de la plaça de la Creu Gran, iniciant així una nova àrea que es pretén consolidar en una segona fase. Concretament, aquest tram de carrer (entre els carrer de Sant Antoni i de Mas Adei) passarà a ser de doble sentit, per facilitar la mobilitat de vehicles residents i alliberar de cotxes altres vies com el carrer de Sant Joan.





Les noves àrees de vianants formen part de les actuacions incloses al Pla de Mobilitat 2016-21 i tenen com a objectiu principal assolir una disminució de l’accidentalitat, del soroll i del consum energètic, alhora que millorar la qualitat ambiental i l’habitabilitat dels carrers. Amb les noves àrees de vianants, diferents carrers tindran preferència per al vianant, fomentant així els trajectes amb mitjans de transports més saludables com la bicicleta o el transport públic.





Sessió informativa





En les properes setmanes, l’Ajuntament organitzarà una sessió informativa a través del Canal de YouTube municipal per tal de donar a conèixer les noves àrees de vianants. La ciutadania interessada en formular preguntes i propostes sobre el projecte, les podran fer arribar, a través dels canals que s’informaran quan s’organitzi la sessió.





Les persones que vulguin sollicitar ja la seva acreditació per accedir amb vehicle a les noves àrees de vianants de Terrassa, ho poden fer en aquest tràmit específic de la web municipal https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7974