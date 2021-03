Detingut un home per usurpar la identitat d'un conegut músic en una xarxa social

Agents de la Policia Nacional han detingut un home que suposadament va usurpar la identitat d'un conegut músic d'un grup --el nom no s'ha revelat-- en una xarxa social i va iniciar una relació sentimental per telèfon amb una dona resident en una altra comunitat autònoma, de la qual va aconseguir que li enviés fotografies de contingut sexual.





Segons ha informat la Direcció Superior en un comunicat, l'home presumptament va crear un compte d'una xarxa social per fer-se passar per un conegut músic d'un grup i aprofitar-se de la seva imatge, de manera que va aconseguir iniciar una relació sentimental amb una dona resident en una altra comunitat autònoma.





La víctima, que desconeixia que es tractava d'un suplantador, li va arribar a enviar vídeos de contingut sexual. En el transcurs de la investigació, els policies van constatar que la relació s'hauria perllongat des del mes d'abril de l'any passat fins a l'octubre.





No obstant això, la dona només va tenir contacte amb el presumpte autor dels fets a través de la xarxa social i trucades telefòniques. El sospitós, que suposadament va aprofitar l'anonimat que ofereix les xarxes socials per aconseguir els vídeos d'àmbit sexual, va ser detingut per un delicte d'usurpació d'estat civil.