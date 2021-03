La Generalitat desactiva l'episodi de contaminació per partícules a Catalunya

Barcelona (Arxiu EP)





La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha donat per tancat aquest dilluns l'episodi ambiental per contaminació de partícules en suspensió PM10 a Catalunya, que es va iniciar el dissabte, ja que preveu que la intrusió de pols d'origen africà es retiri durant les properes hores.





Els nivells de PM10 han disminuït en totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment estan per sota dels valors establerts per la legislació, ha informat el departament en un comunicat.





La Generalitat considera que es donen les condicions per a la desactivació de l'episodi al no superar-se el diumenge els 50 micrograms per metre cúbic a les estacions de vigilància i la previsió a 24 hores indica que no es preveuen superacions d'aquest valor: durant 2021 s'han declarat dos episodis ambientals per contaminació de partícules en suspensió.