Condemnada a tres anys de presó per segrestar i portar el seu fill a la Síria controlada per Estat Islàmic

El Tribunal de Districte de Lund, al sud de Suècia, ha condemnat aquest dilluns a tres anys de presó a una dona que va segrestar i va portar el 2014 al seu fill de dos anys als territoris sirians controlats per Estat Islàmic.





La dona, de nacionalitat sueca, va sortir de la ciutat de Landskrona, al sud de Suècia, a l'agost de 2014 amb el seu fill de 2 anys rumb a Turquia. El pare de el menor, de qui ella s'havia divorciat, va accedir, ja que li havia dit que anirien de vacances.





Bandera de l'Estat Islàmic (EP)





No obstant això, explica la sentència, ella va creuar la frontera amb Síria fins a arribar a el territori controlat per Estat Islàmic, on van romandre fins a finals de 2017. Un cop allà, va contreure matrimoni amb un combatent tunisià amb el qual va tenir dues filles més.





La dona, que s'hauria radicalitzat abans de sortir de Suècia, ha al·legat sense èxit que el seu viatge a Síria va ser per motius religiosos i que havia estat retinguda contra la seva voluntat per Estat Islàmic fins a finals de 2017 i, posteriorment, per les forces kurdes el camp de refugiats d'al Hol, al nord-est de Síria.





La sentència assenyala que la dona era conscient el conflicte i de la perillosa situació que es vivia en aquelles zones de Síria controlades pel grup terrorista, considerant tal fet com a molt greu, segons un comunicat emès pel tribunal.





"La dona devia ser molt conscient de la guerra que s'estava lliurant a la zona i de l'ambient violent que existia en territori d'Estat Islàmic. (...) Es considera provat que tenia la intenció de mudar-se a Síria amb el seu fill i establir-se allí de forma permanent. per tant, ha amagat al seu fill al seu pare a Suècia i, per tant, està condemnada per això ", diu la sentència.





La condemnada va aconseguir sortir del camp de refugiats sirià i creuar la frontera amb Turquia, país des del qual va ser deportada a Suècia a l'estiu de 2020 al costat dels seus tres fills. El pare de l'infant comptava amb la custòdia en exclusiva des de juny de 2015.