Les dones amb problemes de salut mental s’autoorganitzen per lluitar contra la doble discriminació

Salut Mental Catalunya se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dona per tal de visibilitzar la necessitat d'abordar la salut mental des d'un punt de vista social i comunitari i amb perspectiva de gènere, i abordar la doble discriminació de les dones amb problema de salut mental.













Ser dona és un factor de risc per tenir un problema de salut mental. Així ho reconeix l'Organització Mundial de la Salut, quan assenyala que el gènere afecta de manera fonamental a la salut mental en determinar la nostra posició de desigualtat estructural. Especialment rellevants són l'estigma i l’autoestigma que pateixen les dones amb problemes de salut mental, essent a més moltes d’elles, víctimes d’una doble discriminació: pel fet de ser dones i patir un trastorn mental.





El mateix passa en l’entorn laboral, on les persones amb discapacitat perceben ingressos menors que la població sense discapacitat i, dins la discapacitat, també les dones cobren menys que els homes (un 14% menys), segons la Fundación CERMI Mujeres. A més, a l'elevada taxa de desocupació entre les persones amb trastorn mental (tan sols un 16,9% té feina), s'uneixen les barreres afegides pel fet de ser dona.





Salut Mental Catalunya, com a membre de la Confederación Salud Mental España (SME), participa a la Red Estatal de Mujeres de SME i se suma al seu manifest amb motiu del Dia de la Dona, elaborat per la Red.









Algunes de les reivindicacions del manifest són la creació de serveis públics d'informació, orientació i acompanyament amb perspectiva de gènere sobre la maternitat i, en el seu cas, planificació familiar que doni suport en el procés de la presa de decisions en condicions d'igualtat i llibertat. Es demana, a més, establir mecanismes d'acolliment i reagrupació familiar en situacions de crisis i/o violència.





La xarxa també reivindica la consolidació professional de la figura de l'assistència personal experta en gènere i salut mental, garantir els drets sexuals i reproductius, i que l'accés a la justícia sigui igual per a totes les dones.





Grups autogestionats a Catalunya





Des del 2019, Salut Mental Catalunya impulsa Dona i Salut Mental, un projecte de sensibilització, empoderament, participació activa i salut integral per a dones amb problemes de salut mental, que vol reforçar des d’una perspectiva de gènere, el treball amb les persones amb experiència pròpia, donant veu a les dones, collectiu històricament silenciat.





Dona i Salut Mental respon a la necessitat de compartir experiències i vivències, detectar necessitats i donar-los resposta, i fomentar la participació activa i en xarxa. A més, posa èmfasi en la defensa de drets, la lluita contra l’estigma i els grups de suport mutu.





El projecte es nodreix a partir del treball del grup de dones en primera persona i professionals de la xarxa associativa de salut mental del territori català, que s’uneixen per coordinar la posada en marxa de diferents iniciatives dirigides a l’empoderament de les dones en primera persona, i assegurar que tenen veu en diferents espais de representació.





Actualment a Catalunya ja hi ha 13 grups actius, autogestionats, on participen un centenar de dones a través d’entitats de salut mental i Clubs Socials. En un moment com l’actual, la xarxa de dones buscar palliar els efectes en la salut mental de les dones provocats per la Covid, com l’aïllament o el trencament de processos de recuperació, agreujats per la discriminació.





“Les dones cuidadores també necessitem que ens cuidin”





Les dones dediquen el doble de temps que els homes a les tasques de cura d’un familiar. Aquesta desigualtat en l’organització de la cura té un impacte directe sobre la gestió del temps i sobre la salut de les dones. El perfil de la persona que té cura d'un familiar amb problemes de salut mental és una dona de 64 anys que dedica més de 21 anys de la seva vida a aquesta tasca. A l’Espai Situa’t, servei d’informació i orientació del projecte “Activa’t per la salut mental”, un 78% de les consultes en relació a un familiar o persona a càrrec amb trastorn mental les fan dones.





Mercè Torrentallé, una de les 25 dones que forma part de la Red Estatal de Mujeres, i una de les impulsores de la xarxa Dona i Salut Mental a Catalunya, explica que “les persones cuidadores també necessitem que ens cuidin”. En aquest sentit, Torrentallé, presidenta de l’Associació Salut Mental La Noguera i vocal de la Federació SMC, posa en valor el suport mutu entre les dones amb problemes de salut mental. “Necessitem explicar i compartir què ens passa com fem en els grups de dones amb problemes de salut mental del projecte Dona i Salut Mental de la Federació, que es basen en el suport mutu entre iguals”, explica.