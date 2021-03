Cs demana a Colau i Collboni que apartin del govern municipal al regidor Eloi Badia fins que s'aclareixi la seva situació processal

La presidenta de Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha reclamat a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i a el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que apartin a el regidor d'Emergència Climàtica i Transició ecològica, Eloi Badia, de les seves responsabilitats de govern fins que s'aclareixi la seva situació processal després de la querella per prevaricació i delicte mediambiental interposada per l'Associació de Veïns de Vallcarca-Penitents.





Llum Guilarte (EP)





La líder de el grup municipal de Cs al consistori barceloní, Llum Guilarte, ha qualificat de fet "molt greu" que "tres regidors de l'ajuntament tinguin obertes causes judicials" i per això ha reiterat la necessitat que els edils Janet Sanz, Rosa Alarcón i Eloi Badia, siguin apartats de manera immediata de les seves responsabilitats de govern. Guilarte ha reclamat "determinació" a Colau i Collboni ja que en la seva opinió "els processos judicials oberts contra tres regidors de govern, suposen un enorme perjudici per a la imatge de la ciutat i de el propi consistori".





A més, la líder de la formació liberal ha ressaltat que "Eloi Badia està desautoritzat per formar part de el govern municipal des que es va inhibir davant les denúncies per assetjament sexual a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona", ja que en la seva opinió " Badia va actuar amb passivitat, abandonant a les empleades víctimes de l'assetjament "i per això, segons ha expressat" no pot seguir formant part de el govern municipal ", i en aquest sentit ha reclamat a Colau" que demostri el seu compromís amb les dones apartant a Badia el 8-M ".