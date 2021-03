Tres dones que van combatre aquesta pandèmia amb solidaritat

Belén Marrón, ChengCheng Li i Cristina Nadal són tres heroïnes de carn i ossos que van ajuntar totes les seves energies, experiència i força, perquè en els mesos més durs d'aquesta pandèmia pel coronavirus, la seva eficiència aconseguís salvar moltes vides arreu del món.

El que els va unir van ser les seves ganes d'ajudar a tothom que ho necessités, i 2020 serà sempre l'any en què van descobrir com eren de fortes i que es podia teixir una xarxa de solidaritat filantròpica mundial, entre desconeguts, en un nou cicle de la humanitat on el lideratge femení ha vingut per quedar-se. Aquesta és la seva inspiradora història.





D'esquerra a dreta: Belén Marrón, ChengCheng Li, Jochi Jiménez i Cristina Nadal / @BM









Belén Marrón es defineix així mateixa com una líder del canvi en les organitzacions, emprenedora i executiva d'alta direcció amb una visió innovadora de l'empresa i els negocis, capaç d'adaptar i transformar els equips per afrontar els canvis necessaris i adequar l'empresa a els reptes de futur. És llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliva. Té un Màster Oficial en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries i és doctoranda en Comunicació Social. I ho combina amb ser professora del Màster de gestió de RRHH i professora convidada a la URV, de la lliçó de Filantropia al programa de Gestió d'Empresa Familiar de EDEM i del Grau en Comunicació de la URV. Actualment és Patrona de la Fundació Port Aventura, forma part de Consell de Sanitat del Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya des de fa dos anys. És membre de Consell de Transmaber, del Think Tank de Foment de l'Ocupació, forma part del Consell Assessor Associació Espanyola de Fundacions (AEF) i és Partner a Athenea Healthcare Group, la seva consultora especialitzada en bon govern corporatiu i en polítiques de gestió de la diversitat per a companyies que prioritzin la salut de la seva organització i de les persones.





ChengCheng Li formada en Venture Lab Exchange per la Universitat Hebrew de Jerusalem, té a més un MB d'Entrepreneurship a l'IE Business School of Madrid, un Màster Of Research in Cross-Cultural Management d'ESADE i és Candidate in Strategic Alliance de la IESE Business School de Barcelona. També ha treballat com a CEO a East2West una companyia internacional especialitzada en les relacions entre països.





Cristina Nadal és llicenciada en Medicina i Cirurgia i doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona (2007). Com a especialista en Oncologia Mèdica, del 2007 al 2016 va desenvolupar la seva tasca professional com a oncòloga mèdica de l'aparell digestiu a l'Hospital Clínic de Barcelona. En l'àmbit de la investigació ha estat fellow al Laboratori del Dr. Joan Massagué al Departament de Cancer Biology and Genetics de el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York del 2004 al 2006. També ha estat investigadora de l'equip d'oncologia molecular i translacional de l'IDIBAPS entre 2006 i 2015, i col·laboradora amb grups de recerca de l'Institut de recerca Biomèdica (IRB). Ha estat coordinadora docent de l'Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques entre 2007 i 2015, i és professora associada de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona des de 2011. Va ser directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària de el Servei Català de la Salut (CatSalut) entre 2016 i 2019, assumint la planificació operativa i la contractació pública dels serveis assistencials i ha estat directora general de planificació Sanitària en el Departament de Salut (2018-2019).





Aquestes tres dones juntes van proveir de material sanitari de protecció a hospitals, residències, associacions, policia, ajuntaments i governs. A més de fer arribar el coneixement necessari quan era necessari. Avui ho expliquen per primera vegada al món dues d'elles, Belén i ChengCheng, però sempre tenint present a Cristina.





Com es va crear aquest grup de dones que es va enfrontar a la pandèmia ?.





Belén. Quan comença tota la voràgine de la pandèmia a Espanya, a partir del 14 març del 2020 amb la implantació de l'estat d'alarma, les competències transferides a les comunitats autònomes passen a formar part d'un comandament únic de govern, en un Ministeri on realment havia molt pocs funcionaris i on no hi havia poca connexió amb la comunitat autònoma i amb els governants de l'administració local. Com salta la pandèmia es pot identificar dos tipus de persones: aquelles a les que ens va faltar temps per ajudar i veure que podíem fer i les que es van bloquejar. ChengCheng fins i tot abans del 14 de març de 2021 ja estava ajudant.





ChengCheng: Nosaltres vam començar a ajudar a partir del 20 de gener.





Quan es va veure que això no era una grip?





ChengCheng: Jo ja sabia des del 20 de gener fins i tot abans que es publiqués a la Xina oficialment. Perquè a la Xina es va saber públicament el dia 22. Perquè la meva mare és doctora a la Xina. I vaig començar ajudant, ella fent-ho i Cristina Nadal fent una altra cosa. A Belen ia mi ens va unir Isabel que és una amiga en comú, una altra dona. Cristina de CatSalut em va buscar per trobar informació sobre la Xina. I així vam crear aquest grup, entre Belen, Cristina i jo. I així vam començar la col·laboració.





Belén: ChengCheng havia iniciat el seu camí i a mi em comencen a trucar per la meva experiència, perquè estic en el Consell Assessor de l'Estat, a què ningú va trucar i que presidia Valentí Fuster. Quan salta la pandèmia tampoc compten amb nosaltres però la gent m'identifica com a ex directiva de Quiron Salut i com a membre de Consell Assessor i llavors em comença a cridar tot el món. Una amiga nostra en comú que és Isabel Martínez Consentino que és Consellera Delegada de el Grup Consentino em crida perquè em comença a veure activa en tots els xats, perquè de seguida em mobilitzi per demanar ajuda, per ajudar els empresaris i els hospitals.

Perquè per una banda tinc una faceta molt filantròpica de suport a les famílies empresàries d'aquest país, i d'altra banda, el meu perfil hospitalari i d'experiència en gestió. Així per una banda em deien els hospitals que necessitaven material i recorrien a la meva sobre que havien de fer, i d'altra banda, les famílies que em deien tinc material, i no sabien que fer amb ell i on portar-lo. Aquesta amiga en comú em va dir que havia de parlar amb ChengCheng que s'estava mobilitzant des de feia setmanes i que era el contacte amb la Xina. Perquè arriba un moment en què nosaltres mobilitzem el material sanitari a Espanya però es necessitava més. I ens vam posar en contacte amb ChengCheng i amb Cristina Nadal que és oncòloga i era la persona de contacte amb l'administració autonòmica catalana. Ex directiva de l'ICS. ChengCheng és xinesa i la seva mare és ginecòloga de la zona de Wuhan.









ChengCheng Li / @ Catalunyapress





ChengCheng: De la província de Wuhan. La meva mare té molts amics metges que estaven a Wuhan i la informació entre professionals no és el mateix que la pública. La meva mare em va dir que el 20 de gener de 2020, que això no una grip i que era una de les coses més greus que havia vist en la seva vida professional a 40 anys. Era molt rara com estava actuant el govern xinès en aquests moments. Com ginecòloga ella viatjava entre diferents províncies, i quan creuava la frontera a l'autobús va veure la construcció de murs a la carretera i em va dir que eren murs fent frontera com si aquí s'elevessin murs entre Aragó i Catalunya. Era un tancament perimentral físic i ella va pensar que el passava havia de ser "gravíssim" perquè fessin això. I em va demanar que intentarà enviar-EPIS a la Xina. Perquè anaven a tancar la comarca. No s'imaginava el que anava a succeir. Ella sabia que era una cosa greu, molt contagiós i molt mortal. Però ella creia que es quedaria a Hubei. El que la Xina volia era tancar Hubei i va ser el que va fer en dos o tres dies. Però com va ser el Nadal Xina, i hi va haver l'any nou es van disparar les persones contagiades. Havien de haver tancat abans del Nadal perquè en aquestes dates és quan es produeix la mobilitat més gran a nivell mundial de la comunitat xinesa. Em va demanar la meva mare ajuda per ajudar els hospitals, perquè sabia que els EPI normals no funcionaven i es necessitaven FP2. Primer em va demanar que ajudarà els hospitals a la Xina i és el que jo vaig fer a el principi. Vam recollir donacions de la comunitat xinesa i fins i tot nosaltres donem els nostres propis diners amb el meu marit dels nostres estalvis per enviar material sanitari a la Xina. Després un mes i mig després la Xina va poder reactivar la producció perquè és la fàbrica de l'món. Després va arribar la pandèmia a Itàlia i de seguida a Espanya. I aquí no es deia res mentre Itàlia estava en alerta màxima. Vaig començar ajudant a la Xina amb ajudes de xinesos de tot el món i acabem ajudant a tothom.





Vau teixir una xarxa mundial d'ajuda?

ChengCheng: Sí, primer per ajudar a la Xina, però com de seguida la pandèmia es va propagar tan ràpid, passem a ajudar a Itàlia i Espanya. El que vam fer va ser comprar més material i ens van ajudar moltes persones l'empresa Consentino de Silestone, farmàcies i molts proveïdors al que gràcies a Isabel, vam poder comprar material sanitari a preu de gran proveïdor: mascaretes de 3M industrials. Perquè a la fi el material que s'utilitza és el mateix sigui per industrial o per a un hospital. Arribem a comprar gairebé 35.000 euros en mascaretes. I ja estem parlant del mes de març. I des de finals de febrer vam estar ajudant aquí a Espanya. Quan va arribar la mercaderia el primer que vam fer va ser trucar a tothom per fer-l'Hospital Clínic, a Alcalá d'Henares a molts llocs de tot Espanya. Vam ser els primers a repartir aquest material i no ho sap ningú. I quan a la gent els arribaven les mascaretes 3M per a ells van ser com un regal de Déu. I ells no saben qui som perquè a nosaltres ens era igual. El que volíem era ajudar.





Belén: Sí el que volíem era ajudar. Fèiem servir els nostres cotxes per portar material a la Guàrdia Urbana, Fundacions Sociosanitàries, etcètera. Perquè tampoc sabíem on deixar el material.









Donacions.





ChengCheng: Cristina Nadal va organitzar amb un grup de metges i també va ajudar moltíssim. Ella va començar a recaptar diners.





Belén: I a Cristina se la crucificar per això. Quan ens unim i vam començar a fer el repartiment havia dues realitats. Una societat civil que estava responent clarament i que volia ajudar i una altra realitat, la institucional, més lenta.





Llavors hi havia molta solidaritat en el moment més difícil de la pandèmia ...

Belén: Sí que és amb això amb el que hem de quedar-nos. Aquest és un país solidari.

ChengCheng: L'important és que la gent sàpiga el que realment va passar.





Què li va passar a Cristina Nadal?





Belén: Hi havia aquestes dues realitats. Una societat civil que avançava molt ràpid. Que volia ajudar i prova d'això és que de seguida ens vam unir les persones que volíem ajudar i ens vam saber coordinar bé. Mentre que a l'altre costat era tot un caos, traves. Però en el fons és que no sabíem fer-ho d'una altra manera. Quan és la primera vegada que passa una cosa així no hi ha protocols, ningú sap com ha d'actuar i no és el mateix que persones individuals s'uneixin i és més fàcil d'organitzar que un Estat amb tot el que hi ha darrere. Qualsevol que hagués estat a el front ho hagués fet igual o pitjor. Ens unim i Cristina Nadal que és la metge, perquè nosaltres érem més la part de gestió. Ella intenta ajudar també en el seu sector, sensibilitzar per aconseguir més ajudes perquè vèiem que havíem obert els canals a través ChengCheng i en l'empresa en què la que estic, es va muntar tot un llistat de proveïdors oficials des de la Xina i els vam posar a disposició de l' Govern, de les empreses, de tot el món.





ChengCheng. Aquests proveïdors més comptaven amb l'aprovació de l'ambaixada Xina a Barcelona.





Belén: Vèiem moltes necessitats i necessitàvem diners. I Cristina va parlar amb la Fundació Clinic i va recolzar una campanya de Dr. Lacy. Els ajudem i el vam moure en xarxes per donar més visibilitat que els metges s'estaven movent i a ella li va costar el seu lloc de treball.

















Campanya de Dr. Lacy per recaptar fons.





Però que era el que passava?





Belén El que passava era que a l'administració no estaven disposats que es digués "que no tenien diners i no arribava material als professionals i Cristina ho va explicar públicament"

Però era la veritat.





Belén: Era la veritat.





ChengCheng: Sí, però li va costar la seva feina.





Belén: Quan va passar això va ser el colofó. El meu soci un advocat especialitzat la va estar assessorant fins a l'últim minut perquè "això no podia passar" però va passar.





ChengCheng: Mentre nosaltres compràvem material i arribaven camions des de la Xina per a Espanya. Però també hem enviat material a Itàlia i Alemanya.





Belén: També a Líban, a Equador. I quan vèiem que a Espanya no hi havia manera d'entrar el material, com s'havia posat gent en contacte de governs o voluntaris com nosaltres linkeados pel Widchat que va obrir ChengCheng o través dels nostres hospitals. Arribem a manar ajudes a moltes parts de món.





ChengCheng: No només ajudem a Espanya. Sí ajudem a Espanya als quals més perquè tots vivim aquí.









Donacions.





Belén: Colòmbia, Xile. Jo tenia els contactes amb els metges espanyols i ChengCheng amb els xinesos. I a través de la plataforma que va crear vam aconseguir que els tractaments que els metges xinesos ja sabien que funcionava l'hi traslladàvem als metges espanyols.





Aquesta plataforma va ser el pont d'informació mèdica entre els dos països ¿llavors ?.





Belén Vam fer a el principi vídeos de com es posava un EPI. I ho traslladàvem tot als metges.





ChengCheng: Com tractar el cos.





Belén: Vam estar donant suport a l'empresa funerària Mémora també.





ChengCheng. En els primers webinars eren metges xinesos que comptaven els casos que traduíem a l'espanyol.





Belén. Es traduïen els vídeos amb voluntaris a l'espanyol.





ChengCheng. Aquests eren vídeos que circulaven entre metges xinesos que els traduïm voluntàriament a l'espanyol. Amb l'autorització dels hospitals xinesos. Perquè el que sortia en aquests vídeos no se sabia com fer-ho a Espanya.





¿I per què això no es va fer públic ?. Per què això que era exactament el que necessitaven els metges en aquests moments per salvar vides no va circular més ?. Que arribés material, que els metges tinguessin accés a aquests coneixements. I vosaltres tenies aquesta xarxa. Què va passar?

Belén: Crec que el que ens diferencia a nosaltres era la voluntat d'ajudar i la rapidesa. La voluntat de ser executives i de tenir l'experiència d'unir els contactes que fan que de seguida cases la necessitat amb la resolució.





ChengCheng: Per què vam ser tan eficients ?. Perquè en els governs hi ha molta burocràcia. El primer webinar (una conferència en línia) va ser a principis de març on un metge amic de la meva mare que va estar tractant malalts de Covid a Wuhan explicava que és el que havia passat a la Xina, que és el que s'estava fent als hospitals i quins eren els símptomes de l'Covid. Vam ser capaços de fer això ia través de canal que vam obrir per als metges amb Cristina Nadal i el director de l'Hospital Clínic ells difonien i tenien milers de visualitzacions. Només vam fer la difusió d'aquesta informació en l'entorn mèdic.













Un dels camions amb material sanitari.





¿I quantes persones s'haguessin salvat si aquesta informació hagués arribat?





Belén: Moltes. Tant de bo s'hagi traduït en això en salvar vides.





ChengCheng. Vam fer webinars, vídeos, i vam crear carpetes dins de la nostra plataforma perquè es poguessin enviar informació i descarregar-la.





Com una biblioteca d'informació mèdica?





ChengCheng: Sí. Tot aquest treball que es va fer va ser voluntariat i gratuït. El vam estar creant entre metges xinesos i espanyols primer, i després, el ampliem a més països. Metges italians, argentins, argentins.





Belén. El Dr. Batlle també, als Estats Units. No parem.





ChengCheng: Aquesta informació va arribar a el menys a 6.000 metges segur. Perquè després el que hem après és que de seguida a través de la xarxa social i el contacte humà professional és molt més eficaç i eficient que el que pot organitzar un govern en un cas de crisi com aquesta pandèmia. Perquè el Govern és burocràtic.





Belén: Cal recordar que el primer avió que arriba de la Xina amb material és d'un filantrop com és Amancio Ortega. És d'una persona privada.





¿Vau estar en contacte amb Amancio Ortega?





ChengCheng: No utilitzem el seu avió però vam estar en contacte. Nosaltres vam portar EPI d'Alemanya. Les nostres donacions eren diners, en el meu cas, de ciutadans xinesos, fins i tot des de la Xina, a Espanya, Alemanya, d'arreu de món.





Belén: Va haver-hi moltes persones filantròpiques amb donacions altruistes. La gent ens deia perquè els havien donat el nostre telèfon. Recordo de famílies que no sé com van aconseguir els nostres telèfons. Parlem amb gent del País Basc, vam parlar amb gent de tot Espanya. Les donacions per comprar material i donar-lo va ser generalitzada.





Us va arribar a emocionar la capacitat de solidaritat de les persones?





Belén:. Al meu moltíssim.





ChengCheng: Moltíssim. Va ser un moment en què vaig sentir molta solidaritat.













El material sanitari a la seva arribada a la Xina.





Belén: I també vaig sentir gratitud. El fet de poder ser útils en un moment tan especial. Quan veus la gent. M'estic acordant de quan vaig arribar a una Fundació de persones amb discapacitat i com rebien el material. I era un gràcies. I jo pensava, però si no estic fent res. Aquesta emoció que senties que segurament els estaves salvant la vida. Era gent que necessitava protecció i no tenia. Hidrogel. Recordo que anàvem amb garrafes enormes d'hidrogel amunt i avall. Repartint a la Guàrdia Urbana amb paquets i paquets i tinc la imatge de veure els policies com ens rebien. En aquests moments et sents útil. Senties que al menys estaves fent alguna cosa.





ChengCheng: Hi havia molta gent que no es podia creure que li arribessin caixes gratis de EPIs d'aquesta qualitat. Em preguntaven ¿de veritat això és una donació ?. Sí, els contestava. Perquè en aquells moments (març) tot el material sanitari era molt car. Fèiem donacions a les residències de gent gran.





ChengCheng: I com la gent de residències veien a casa meva a recollir les caixes que decorábamos amb cors, el meu marit i jo, per donar ànims a la gent. Es sorprenien que el que els donàvem era una donació. I els responíem que sí, que érem de la Xina i que el nostre únic interès era ajudar-los, "volem ajudar-vos". Ens explicaven el que els passava, les persones que estaven morint. I jo cada dia dormia "res". També van venir a buscar-nos pares de metges que sabien que teníem material de protecció. Alguns van venir a casa meva demanant-nos que per favor els ajudéssim perquè encara que havíem donat a l'hospital no "arribarà al meu fill perquè el meu fill no està en la primera línia però és metge d'urgències". "Li puc donar 20 i si tingués més jo li donaria". I em contestaven, "no moltes gràcies". Hi havia gent que venia a casa teva i jo patia perquè sabia que aquests metges anaven a treballar sense protecció. I conec casos de metges que hem conegut i ens hem fet amics que han contagiat a tota la seva família. I alguns d'ells a punt de morir.





Els metges sabien el que passava però no ho podien explicar. Hi havia algun tipus de censura que no els permetia explicar el que passava. I em deien i em sentia impotent. I el que podia fer a part de donar és fer més. Fer més i plorar i tenir moltes emocions. I vaig arribar a l'esgotament en mig any. I quan va arribar l'agost vaig haver de parar per esgotament quan ja no ens necessitaven tant. I ens dediquem més a moure informació. Recollim les preguntes dels metges de països com Llatinoamèrica quan a Espanya la cosa estava millor. De Xile, Argentina, Perú i Uruguai connectant-los amb metges espanyols i de la Xina.













Tweet agraïment Hospital Vall d'Hebron





Vau arribar a teixir una xarxa de col·laboració mundial





ChengCheng: I de veritat hem salvat vides.





És del que del que més orgulloses esteu és saber que heu salvat vides?





ChengCheng: Hem salvat vides. Recordo el cas d'un metge italià que tenia un pacient que estava molt malament i necessitava l'opinió d'altres metges perquè el seu pacient estava a punt de morir. Nosaltres buscàvem metges de referència a la Xina i d'Espanya perquè tingués una segona opinió mèdica. I li vam donar alternatives sobre gent que s'havia curat mitjançant el plasma de la sang.





Belén: És veritat, quan ningú parlava de l'plasma, nosaltres ja vam parlar de l'plasma.

ChengCheng: Som les primeres que parlem d'aquest tractament.





Belén: Va ser així perquè ens ho explicaven altres metges que ja estava funcionant.





ChengCheng: Utilitzar el plasma de gent que ja s'havia guarit de l'coronavirus i que tenia anticossos i injectar el plasma als malalts.





¿Injectar plasma funciona per curar persones?





ChengCheng: Sí, funciona. I aquest tractament li va salvar la vida a aquesta persona a Itàlia, el tractament amb plasma i que va estar a punt de morir, però es va salvar. Aquestes històries de persones reals ens han fet sentir que tot el cansament i dedicació que vam fer va valer la pena. Perquè nosaltres no som metges. Jo no ho sóc, encara que Cristina sí, però aquesta xarxa que creem. Si nosaltres haguéssim fet tot això sota un paraigua institucional crec que hagués estat impossible fer-ho.





Belén: Jo crec que gràcies a la meva posició hem pogut fer el que vam fer. Amb la meva experiència jo parlava amb Patricia La Creu, encarregada al Ministeri de tot el que tingués a veure amb farmacologia, i la portava boja. Gràcies possiblement a la meva posició hem pogut fer molt i saber en tot moment que tenim aquest llistat de proveïdors, ens posem a la vostra disposició i nosaltres anàvem més ràpid que el govern perquè podíem ser més executives. Érem tres dones i fèiem les coses molt ràpid.













Belén Marrón / @Catalunyapress





¿Creieu que el fet de ser dona ajuda a fer que les gestions siguin més ràpides?





Belén: Sí, som capaços.





ChengCheng: Les dones som més emocionals i a el mateix temps executives. I tenim compassió i acció. El meu marit és molt bona persona però ell m'ajuda. Jo sóc la que fa.





Creieu que les dones d'avui tenen una energia pròpia que els ajuda molt en situacions adverses?





ChengCheng: Sí, i sense tant rotllo. I també podem fer això gràcies a la part emocional. Vivim moltes emocions i estàvem connectades tot el temps.





Belén: Estàvem connectades tot el dia.





ChengCheng: I crec que aquesta compassió de dona, aquesta compassió femenina va ajudar moltíssim. El meu marit sabia el que estava passant però no es movia, però m'ajudava en tot. Però la que tirava de el carro era jo.





Belén: Les meves filles van estar confinades amb mi, anàvem treballant, jo amb dues filles i sense ajuda perquè ningú podia venir a casa i era tot una bogeria. I jo tinc una anècdota que les meves filles em van penjar al despatx de casa, em van penjar a l'heroïna de Marvel, la capitana Marvel. I van haver de fer un treball per al col·legi de persones que havien ajudat molt durant l'Covid, i les dues em van fer l'entrevista al meu. I jo els deia, ¿filles meves perquè em feu això ?. I sento haver donat exemple a les meves filles, que en els pitjors moments de l'Covid és quan més s'ha de notar la teva capacitat d'ajuda i de donar tot per la societat.









Donacions a residències a Itàlia.





¿Tota aquesta història que tenim les dones de cures als altres us va ajudar en la vostra tasca d'ajudar a altres ?.





Belén: Sí de tenir cura de la teva tribu.





És el millor que us ha pogut passar en aquesta pandèmia, a poder ser solidàries, poder ajudar a coneguts i desconeguts i poder tirar endavant ?.





Belén: Si i que crec realment que podem sentir-nos orgullosos de país que tenim. De vegades tanta notícia negativa no et deixa veure la quantitat de solidaritat i de lliurament que hi ha hagut.

ChengCheng: Sí que és el millor. Quan llegeixo la carta de l'germà de l'pacient Italià donant-nos la gràcies després de 265 dies ingressat i poder anar-se'n cap a casa. "Mai oblidarem les paraules d'alè que ens vau donar. Moltes gràcies. Quan viatgem a Espanya, volem conèixer-vos ". Tu no esperes aquestes paraules d'agraïment. I això potser és gratis, però aquest agraïment és el que t'ha fet sentir humana. I això no té preu. I això el que aquesta societat capitalista ha d'ensenyar més. Sobre el que és ser un ésser humà.





Belén Sí perquè curiosament t'adones que en aquesta societat no permetem visualitzar a l'filantrop, perquè el castiguem i l'exemple clarament és Amancio Ortega quan va donar aparells mèdics a les àrees d'oncologia. I jo ho he entès perquè quanta gent ha donat, molt coneguda i altres gens coneguts i l'important és el que els uneix la capacitat i les ganes de donar. I no volen sortir en cap mitjà, perquè l'únic que volen és donar. Això que hem teixit, crec que és tan meravellós que és igual, una és comunitat xinesa i una altra és comunitat espanyola i és igual. El que ens uneix com a societat a el final és l'humanisme.









Donacions en centres de tota mena.





ChengChen g :. És l'humanisme, és tenir cura de la gent. I ser humà. Deixar de banda els valors capitalistes de retorn, sempre pensant el que vas a aconseguir. Tant egoisme, tant individualisme. Jo sóc la Xina i la meva mare m'ha dit "et ha d'importar gens la nacionalitat, tots som germans. Tu has d'ajudar als espanyols com si fossin la teva pròpia família, perquè és el país que t'està acollint ". Fixa't meva mare, una senyora gran de la Xina. Crec que ara per ara la societat crea moltes etiquetes, moltes barreres, intenta separar la gent. I en un moment com aquest de Covid, ens hem d'oblidar de tot això. No entenc el nacionalisme. Una cosa així ens ha d'unir una vegada més com a persones.

De totes les situacions que hem viscut tots amb aquesta pandèmia. Què creieu que hem après com a éssers humans? .¿Es l'humanisme la resposta evolutiva com a societat?





Belén: O som una societat humanista o deixarem d'existir com a espècie.





ChengCheng. Això es va a caure. Si no hi ha humanisme, aquesta societat en què vivim no val per a res. Hi ha molts problemes en un cas de Covid, ho hem vist i viscut.





Belén. En aquesta pandèmia no hi ha hagut ni color, ni ideologia, ni nacionalitats.





ChengCheng: Ni riquesa.





Belén: El que ens ha unit és la voluntat de donar i d'ajudar.













Donacions de cadires de rodes necessàries.





ChengCheng. I jo sento encara que no sigui apropiat dir-ho. Sento que tant els mitjans de comunicació com els governs el que fan és intentar calmar la gent sense explicar el que està passant. El Govern no ha volgut moltes vegades explicar les coses com eren.





Per la vostra trajectòria personal i professional, i el que vau fer durant la pandèmia d'ajudar a altres, sou dones valentes. Heu ignorat els sostres de vidre i heu seguit endavant malgrat totes les dificultats, totes dues.





Belén: Sí que és veritat. Ens uneix l'emprenedoria i l'activisme.





ChengCheng: Isabel que va ser qui ens va presentar, ens ho va dir us aneu a entendre molt bé. I ens hem entès molt bé, juntament amb Cristina.





Belén: I mira que som tres perfils de persones diferents.





ChengChen g :. Ens vam entendre i sense tenir temps de conèixer-nos. Va ser conèixer-nos i posar-nos en acció i això per mi és increïble. Perquè en l'àmbit de l'negoci sempre dius que primer has de conèixer a la gent. I quan va passar tot no vam tenir temps.









Cartes d'agraïment.





Belén: Quan ens vam conèixer per primera vegada, jo vaig anar amb les meves filles. I després de molts mesos d'estar treballant juntes, a l'estiu de l'any passat. Ens vam abraçar com si ens coneguéssim de tota la vida.





ChengCheng: Teníem una emoció de conèixer-nos de tota la vida. Perquè vivim tantes coses juntes, les tres, en tan poc temps.





Teniu la sensació que el viscut l'any passat va ser com viure molts anys a un?





Belén. Sí va ser com viure molts anys junts. I volia explicar-vos que quan vam muntar aquesta xarxa altruistament, vam crear el diari de Noa, que era de consulta jurídica . I cada setmana fèiem un resum del que vèiem incongruent i on podíem ajudar i ho publicàvem a Linkedin. Allà va quedar reflectit el que hem viscut. I la gent em deia i ens deia, aquestes tot el dia treballant de sol a sol, acabes de muntar una empresa, no tens clients i què fas ?, de què vius ?. Recordo que de vegades cridava i deia, no sé que vaig a fer.









Extracte del Diari de Noa.





ChengCheng: En el meu cas amb el meu marit ens gastem tots els nostres estalvis. I ara estic embarassada i em pregunto. ¿I ara què ?. Però quan ens dedicàvem a ajudar no pensàvem en la situació actual. Tu en aquells moments no penses en tu, penses en el que podies fer per la gent i si podies fer alguna cosa més. I no hi ha cap tipus de penediment. En una situació normal aquestes més centrat en tu i en les teves coses. Però en aquell moment el que importava era ajudar a la gent.













Cartes d'agraïment d'Hospitals.





Es va produir una energia positiva altruista molt contagiosa.





ChengCheng: Sí, i encara que sabíem que no podíem salvar el món. Però amb el poc que tinc, puc ajudar i vull protegir els metges i la gent que està en la primera línia.





I Belén , ¿que va passar amb la teva empresa, no teníeu clients i estàvem enmig d'una pandèmia?





Belén: Però després tot torna perquè al mes de juny es va obrir tot i vam començar a treballar, sóc el clar exemple d'èxit empresa creada en plena pandèmia. I després ens ha anat molt bé i hem treballat moltíssim. I tot el que hem après i l'experiència que vam agafar ens ha valgut després per no deixar de créixer com a empresa en Athenea.





ChengCheng. Sí a mi em dius una setmana abans que vaig a fer el que vam fer no m'ho crec. Ho he hagut de viure.





Creieu que ve de sèrie amb el ser dona, la resiliència ?. ¿La capacitat de sobreposar-se a una adversitat com aquesta pandèmia?





Belén: Crec que sens dubte, alguna cosa devem tenir. Un gen resilient ho hem de tenir assegurança.





ChengCheng: Penso que també té a veure en el meu cas amb la meva mare que m'ha influenciat molt i m'ha recolzat molt. Ella em va dir "fes tot el necessari que calgui fer per ajudar". En aquell moment per aconseguir un metge que parlarà sobre l'experiència de Wuham era un tabú.





Era una cosa molt difícil d'aconseguir.





ChengCheng: La meva mare va ser la persona que va començar a buscar qui podia donar aquesta informació. Ella va buscar entre todsa les seves persones de confiança i va trobar a un company d'Universitat de 60 anys que va parlar amb nosaltres. I va ser un metge que li va donar la mateixa manera que el govern censurarà la informació en aquells moments.









Extracte de consultes entre metges.





Va arribar un moment on els metges es van revelar a tot el món. Era una qüestió d'humanitat, potser ?.





ChengCheng: Sí, i això no va tenir a veure amb ser xinès, americà o espanyol. Odio els estereotips, no. Cadascú és cadascú. Les primeres informacions que tenen els metges espanyols va ser gràcies a aquest metge de Wuham i altres metges que es van unir i van facilitar la informació que tenien. I vam poder donar juliol webinars de diferents disciplines. Vam donar tot tipus d'informació, fins d'infermeria. Gràcies a metges xinesos donant aquesta informació tan important gratis i gràcies a tots els voluntaris xinesos, alguns estudiants de medicina d'Espanya que van traduir, i posant subtítols en aquests vídeos perquè els metges poguessin tenir tota aquesta informació valuosa. Metges de Saragossa ens deien que no sabien que havien de fer i gràcies a aquests Webinars "hem pogut muntar aquests protocols". Vam poder fer-ho sense passar filtres. És un protocol no homologat però que servia.

























Belén: Recordo anècdotes com la de Memora que no tenien bosses per a les persones mortes. Hi va haver un moment de crisi que no es trobaven bosses per tancar els cossos.













La solidaritat en tots els costats.





A les funeràries, les persones que hi treballen, van haver de passar-ho molt malament.





Belén I em acord d'intentar donar-los suport i de buscar a veure on podíem trobar aquest material. A l'Hospital General de al Catalunya no teníem EPI. Sóc Patrona de la Fundació Port Aventura i el que es posaven la gent per protegir-se de l'aigua a les atraccions, podem enviar a hospitals perquè és plàstic. I vam enviar caixes i caixes d'aquest material d'aquest plàstic a l'hospital perquè al menys es posessin això. Les meves filles feien mascaretes. Què podem fer ?. Poseu-vos a fer màscares que ens les vindran a buscar. Vam fer la plantilla. M'estic acordant de tantes coses de cop i volta ... De reunions que teníem amb Brasil, amb Colòmbia, amb l'Equador, amb la gent que formava part de govern. "Explica'ns, que podem fer, com ens podem organitzar, què fem". Ens vam posar en contacte amb la responsable de muntar l'Hospital temporal de la Fira de Barcelona i la vam posar en un grup on fèiem reunions amb altres països per explicar-los com muntar un hospital de campanya. Com organitzar els protocols mèdics amb tota l'experiència acumulada ... tantes coses ...





Què va marcar la diferència entre poder treballar amb el Ministeri i la Generalitat?





Belén: Les persones van ser fonamentals. Et puc dir noms i cognoms. A la fi van ser crucials les persones.





ChengCheng: T'adones en aquesta situació d'emergència que el més important són les persones.





Belén: En aquestes situacions sorgeixen els líders naturals de les organitzacions. Sense necessitat que aquests siguin els caps. El lideratge rarament ho assumien les persones amb responsabilitats.





ChengCheng: A la fi vaig decidir no parlar amb ningú de govern. Parlava amb gent dels hospitals.





Et van decebre?





ChengCheng: Sí, em van decebre massa. Les passem el nostre protocol traduït de l'xinès i només ens van contestar, moltes gràcies i res més.





Belén: Nosaltres vivíem tan fàcil fer les coses. I ho vivim amb impotència. Tenim la llista de proveïdors amb el segell de l'ambaixada xinesa. Però podem portar material ja. I va ser perquè l'Estat és burocràtic.





Amb tot el viscut. Amb què us quedeu d'aquesta experiència ?.





Belén: Amb haver conegut dones meravelloses, com ChengCheng i com Cristina. És una experiència que m'ha ensenyat amb qui puc comptar i amb qui no també dins el món dels hospitals ha de tot. I qui realment té aquesta vocació, que s'espera d'aquesta professió i veus el que realment no té aquesta vocació. I altres persones que superen les teves expectatives. Recordo d'una dona gallega, Purificació Losada, una dona que des de casa em deia, "he aconseguit tal cosa, he parlat amb fulanito i amb meganito". I aquesta dona potser, sense res, i amb una capacitat de gestió, executiva, escolta jo em vaig a moure i vaig a aconseguir el que m'estàs demanant perquè et vull seguir el que m'estàs dient, perquè sé que si t'ho dono va a arribar on ha d'arribar. I que t'ho donaven i elles sabien que podien confiar en el teu paraula que les coses anaven a arribar. Es va generar una cadena de confiança, sense conèixer-nos i sense saber res l'una de l'altra, però que sàvies que agafaves el telèfon i a l'altre costat i era igual l'hora que fos, les dues o les tres del matí que érem a peu . Quan era horari xinès, xinès i quan era horari espanyol, espanyol. Eren 24 hores a peu de l'canó i al juny parem de cansament.









Missatge d'agraïment.





ChengCheng: Al juny tenia tant cansament psicològic que no podia fer res ia Espanya ja es va començar a obrir tot. I jo em quedo amb una cosa semblant a Belén . Subscric el que ella ha dicho.Para mi va ser molt important conèixer-me a mi mateixa. Conèixer les meves capacitats, qui sóc jo. Trobar el meu sentit de viure, el meu propòsit. En un moment tan crític ha sortit del meu interior uns valors que han liderat el meu comportament. És una cosa molt important saber el que ets i el que ets capaç de fer. Saber com vas a reaccionar en temps tan difícils.





Gràcies a aquesta experiències ¿heu guanyat més seguretat en vosaltres mateixes?





Belén: Crec que en el meu cas sempre he estat una dona molt activista i lluitadora. Però que amb tot el viscut m'he reafirmat en què no hi ha res que em pugui superar i res sobre el que no pugui vèncer. Perquè t'adones que possiblement en els pitjors moments és quan, el meu jo surt, més cap a fora. Quan jo sóc més jo volia dir. Quan em sento més útil.





ChengCheng: A vegades en un món normal estem pensant coses no tan importants. Quan et surten aquestes coses, jo crec en Déu, i crec que en situacions així, crec que el Senyor et dóna forces. Penso que el que hem viscut és una prova a l'ésser humà.





Belén: El tema és si sabem aprendre d'això o no.





El 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora. Quin missatge li enviaríeu a altres dones ?.





Belén: En el món ha estat molt important durant aquesta pandèmia el lideratge femení en la política i aquest no s'ha traslladat a el lideratge social i empresarial on ha tingut també un paper important. S'ha notat aquesta capacitat femenina més executiva, organitzativa, d'ajuda, de generositat que òbviament la vivim com un tema natural però que en moments de crisi hem sabut alienar i posicionar les nostres forces i poder ser el més eficaços possibles fora de nosaltres. Pensant en la comunitat en general amb l'únic ànim d'ajudar sense més, sense esperar res a canvi. Que això és molt maternal possiblement. I és el més maternal que pot existir. Crec realment que el planeta està sent protegit per aquest halo maternal. I aquesta força ens ha forçat a sobreviure tot i l'horrible que estava passant.





Penseu que el següent cicle de la humanitat ha de tenir un segell femení?





Belén: Rescataré una paraula d'Isabel que és la persona que ens uneix. Que més que un tema de gènere és un tema de hemisferis, d'ànimes. M'agrada dir molt que l'ànima femenina, que és indiferent entre un home i una dona és el que està imperant en la nostra societat, l'ànima femenina. La necessitat que hi hagi més ànima femenina en tot allò que fem. A la feina, en les nostres relacions, en tota la nostra manera de liderar. Quan lideres amb aquesta ànima femenina és maternal. Les habilitats que té més aquesta part femenina. En el meu cas els meus dos socis són homes i amb ells he tingut un total suport constant. Potser he estat més de portaveu però sempre amb el seu suport constant i generositat i tira endavant que estem amb tu aquí també.









Donacions que arribaven en camions.





¿Creieu que els homes han viscut també aquesta revolució d'aquesta ànima femenina durant la pandèmia?





Belén En el meu cas l'he viscut. Amb els meus socis l'he viscut aquesta revolució. Una generositat absoluta i aquest pragmatisme empresarial de convèncer-los que "encara que sigui altruistra cal fer-ho. És que és el nostre deure. Ja ens preocuparem després de buscar clients. Ara hgamos el que sigui per la nostra societat ".





ChengCheng. El meu marit encara que no va tirar, va dormir menys que jo, perquè va muntar la web, la part tecnològica. Ell em va ajudar molt. Jo em vaig ocupar de crear la xarxa però ell em va donar suport en tot. Ell no tenia està iniciativa però em va ajudar en tot.





Belén. Quan parlem de el dia de la dona i crec que és un missatge molt important dir-ho.

Hem de donar visibilitat a aquesta ànima femenina que ha estat oculta sempre. I que el model que s'ha utilitzat d'èxit en tot, en les organitzacions, en el model polític, en el model social ha estat molt masculinitzat i aquest és el canvi de cicle que estem vivint més que de gènere. Estem vivint un món més Venus. Un món més d'heroïnes.





ChengCheng: Tots els països liderats per dones en aquesta pandèmia com Alemanya, Taiwan o Nova Zelanda han tingut un millor comportament de control de virus. Millor que els homes i penso que això té a veure amb aquesta ànima femenina. No vull dir que els homes no facin la seva feina però aquesta ànima femenina és millor. Però necessitem més dones en posicions de lideratge.





Belén . A la fi tot és un treball d'equip.





