Renfe llança la campanya ‘Amb tu sumem’ en el seu compromís amb la igualtat de les dones

Renfe se suma al Dia Internacional de la Dona amb el llançament de la campanya ‘Amb tu sumem’, amb la qual l'operadora vol donar visibilitat i mostrar el seu compromís amb la igualtat de les dones, i contribuir al compliment de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible que promou la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de les dones.





A més, entre el 8 de març i el 8 d’abril, és podrà participar en el concurs relats curts ‘Dones i Viatgeres’ ambientats als trens de Rodalies de Catalunya i el seu entorn.



Aquesta iniciativa permetrà premiar tres dels textos presentats amb una nit al balneari Vichy Catalan, assistir al concert de Rozalen al Festival Jardins Pedralbes o una ruta d’EnoBicing pel Penedès’. Els relats s’hauran de presentar a la secció de Rodalies de Catalunya al web renfe.com. Els premiats és donaran a conèixer el proper 15 d’abril i el lliurament és realitzarà el dia de Sant Jordi, 23 d’abril.



Amb aquesta campanya de mitjans propis, que es podrà veure als trens de Rodalies, l'empresa vol animar que cada vegada més dones s'interessin i es plantegin la possibilitat de treballar a Renfe, donant a conèixer les diferents professions que poden desenvolupar-se dins de l'empresa.



Conducció, Tallers, Enginyeria, Operacions Ferroviàries, Atenció al Client, Innovació Digital… Són només algunes de les àrees en les quals poder fer una carrera professional dins de Renfe i a les quals poder contribuir amb la incorporació de nous talents.



Dins de les accions previstes amb motiu del 8M, Renfe collocarà cartells als trens del nucli de Rodalies de Catalunya i en màquines autovenda per a donar presència a la dona en la vida laboral. Als trens Ave i Llarga Distància es projectarà a més un vídeo amb el lema: ‘Amb tu sumem’.



També es realitzaran diferents accions internes amb els seus empleats, amb un vídeo en el qual les dones de l'empresa animen a altres dones a incorporar-se a Renfe, i que tindrà visibilitat a renfe.com i xarxes socials amb l'etiqueta #ContigoSumamos.



El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana també ha realitzat un vídeo amb dones de les empreses públiques del MITMA. Renfe es farà ressò en els seus suports, i té organitzades diferents accions amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Renfe participa a més en l'exposició de fotografies ‘Ellas nos van a cambiar el rumbo’, que estarà en la seu del Mitma, i que compta amb fotografies de dones pioneres de cadascuna de les empreses del grup. En el cas de Renfe representada per la qual fora la seva presidenta Mercè Sala.



També la CER (Comunitat d'Empreses Europees de Ferrocarrils i Infraestructures) vol mostrar el seu compromís amb el desenvolupament de l'ocupació femenina en el sector ferroviari europeu. Enguany, que coincideix amb el ‘Any Europeu del Ferrocarril’, l'organització treballa per aconseguir una proporció de gènere més equilibrada i un sector del transport inclusiu.



Igualtat d'oportunitats

Dins dels objectius del seu Pla Estratègic, Renfe treballa per equilibrar el percentatge d'empleats i empleades a l'empresa. La presència de dones a Renfe va en augment si bé actualment la seva representació en la plantilla és del 16%.



Actualment, s'està ultimant el II Pla d'Igualtat del Grup Renfe, un conjunt de mesures per a avançar en la igualtat de tracte i d'oportunitats, per promoure una cultura empresarial de compromís amb la igualtat de gènere.



Fent un repàs històric, durant anys el sector ferroviari es va caracteritzar per la invisibilitat de les dones treballadores. L'informe ‘Fonts d'informació per a l'estudi de les dones en el ferrocarril. Museu del Ferrocarril de Madrid’ recull com la gestió patriarcal de les empreses donava als oficis que elles exercien una consideració “secundària”. En 1978 el Conveni Collectiu de Renfe ja va reconèixer la igualtat d'oportunitats per gènere en l'accés a la carrera professional. No va ser fins a 1980 quan es va admetre a les primeres dones a l'Escola d'Aprenentes.