Els assistents al Mobile World Congress 2021 hauran de fer-se un test ràpid abans d'entrar

Els assistents al Mobile World Congress (MWC) 2021 de Barcelona, que GSMA preveu que oscil·len entre 45.000 i 50.000, hauran de portar un test ràpid negatiu vàlid per accedir al recinte i hauran de repetir-ho cada 72 hores, per al que seran avisat a través d' una aplicació mòbil.





Així s'extreu del pla de salut i seguretat per al MWC 2021, que tindrà lloc del 28 de juny a l'1 de juliol a Barcelona, el qual pot variar segons l'evolució de la pandèmia, segons ha explicat la companyia aquest dilluns en una roda de premsa telemàtica.





MWC (EP)





El pla s'ha elaborat en coordinació amb la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Comissió Tècnica del Procicat, i ha estat aprovat per aquestes.

El pla de salut i seguretat, Committed Community, involucrarà a tots els participants en l'esdeveniment i s'ha dissenyat amb un enfocament per nivells que permetrà "crear un entorn segur per a personal, treballadors, expositors, visitants, proveïdors, socis i comunitat local"

Aquests nivells contemplen proves freqüents, rastreig de contactes, entorns sense contacte, renovació del càtering, control de l'ocupació, millores en la infraestructura de les instal·lacions, augment del personal mèdic i compromisos personals com mantenir la distància social.





El pla es basa en el Protocol de Seguretat i Prevenció contra el Covid-19 que està aplicant actualment Fira de Barcelona i les mesures van ser dissenyades en col·laboració amb Aon, consultora especialitzada en gestió de riscos, i amb l'assessorament de l'Hospital Clínic de Barcelona, centre epidemiològic de referència.





"POT SEGUIR DE FORMA SEGURA"

El director general de GSMA, John Hoffman, ha explicat que han treballat amb socis, autoritats sanitàries i professionals mèdics per crear un pla "que generi confiança" en el seu retorn als esdeveniments presencials.





"Sens dubte, el Covid-19 és el nostre major repte fins a la data. Però la nostra experiència ens dona una base sòlida des de la qual hem construït el nostre pla. Aquesta base significa que el MWC21 de Barcelona pot seguir endavant de forma segura en persona i amb un component digital online per als que no puguin assistir ", ha afegit.





Per Hoffman, l'esdeveniment seguirà sent "l'experiència única i ineludible que l'ha convertit en l'esdeveniment de telefonia mòbil més important de l'món".

'MY MWC'

L'esdeveniment requerirà un registre per a l'accés de manera que els participants es descarregaran l'aplicació mòbil expressament dissenyada per a aquesta edició 'El meu MWC', la qual s'activarà i permetrà l'entrada a l'esdeveniment un cop completat el registre i les proves.





Abans de la seva sortida, s'exigirà als viatgers provinents d'algunes destinacions que mostrin un test Covid-19 negatiu per poder pujar a l'avió i viatjar a Catalunya, i tots els participants que arribin en tren o cotxe seran dirigits als centres de proves de MWC establerts per comprovar el seu estat de salut.





S'instal·laran múltiples centres de proves per donar suport a les proves ràpides, totes les proves seran realitzades per personal qualificat en col·laboració amb les autoritats sanitàries catalanes i durant l'estada al recinte també es realitzaran controls de temperatura en tots els punts d'accés.





AL RECINTE

Les entrades i sortides s'han duplicat per garantir el distanciament social i permetre el flux de trànsit unidireccional a través del recinte i s'ha dissenyat un entorn sense contacte, amb entrada sense acreditacions físiques i en el qual altres interaccions, que abans eren manuals, es s'han digitalitzat.





Els restaurants de Fira Gran Via han estat redissenyats per assegurar el distanciament social i que tant la preparació del menjar com l'oferta gastronòmica compleixi amb els estàndards millorats, incloent el pagament sense contacte.





La companyia ha explicat que la Fira Gran Via ha incrementat els protocols d'higienització a tot el recinte, que compta amb un nou sistema d'entrada d'aire fresc i ventilació externa per millorar el flux d'aire.





També demana als assistents complir amb els protocols de proves, completar un qüestionari de salut diari en l'aplicació MyMWC, utilitzar regularment els 1.300 dispensadors de desinfectant col·locats al recinte, respectar la distància de seguretat i portar una mascareta FFP2.