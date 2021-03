El Govern central retarda a divendres l'aprovació del paquet de 11.000 milions per rescatar l'hostaleria, el turisme i el comerç

El Consell de Ministres preveu aprovar el divendres el paquet d'ajudes públiques per import de 11.000 milions d'euros per al sector de l'hostaleria, el turisme i el comerç, que es sustentarà a través de tres fons de suport directe a les empreses, un amb ajudes a empreses afectades canalitzades per les comunitats autònomes, un altre de conversió de crèdits ICO i un tercer de recapitalització d'empreses mitjanes.





Pedro Sánchez (EP)





Segons han confirmat fonts governamentals, després ultimar els últims detall aquest cap de setmana, el nou paquet d'estímul de Govern s'avança una setmana sobre la data inicialment prevista per decisió de president de Govern, Pedro Sánchez, que fa uns dies va anunciar que aviat veuria la llum el paquet d'ajudes de 11.000 milions per al balanç de les empreses d'hostaleria, turisme i petit comerç.





D'aquesta manera, el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el nou paquet dirigit a evitar els problemes de solvència en les empreses, especialment les pimes, després de l'impacte sofert per les restriccions de la tercera onada del Covid i després que el Govern aprovés l'any passat 40.800 milions (5% del PIB) en ajudes directes, principalment els ERTO, i tingui compromès fins a la data un 2% del PIB el 2021 a aquest fi.





En detall, l'Executiu preveu la creació de tres fons les dotacions configuraran el nou paquet de 11.000 milions d'euros, i que previsiblement consistiran en un fons canalitzat a través de les comunitats autònomes i dedicat a ajudes directes per a aquelles empreses més afectades per les restriccions de mobilitat.





Els ajuts d'aquest fons se sumaran a les ja implementades per les CCAA i les noves mesures que les regions configuraran després de la transferència realitzada per l'Estat del fons Covid-19 de 16.000 milions, als quals s'uniran els 8.000 milions d'euros rebuts de Fons React-EU aquest any.





Una vegada que la Comissió Europea va revisar el passat 28 de gener el marc comunitari d'ajudes d'Estat, el Govern està reformant el marc legal existent per poder augmentar els instruments i l'import de les ajudes directes a autònoms i empreses afectats per la pandèmia del Covid -19.





El marc temporal d'ajudes de la UE actual permet finançar ajudes a costos fixos d'empreses per fins a 800.000 euros, si bé Economia tramita l'autorització amb Brussel·les per elevar aquestes ajudes a 1,8 milions, una xifra rellevant, donat l'elevat percentatge de pimes a Espanya.





D'aquesta manera, les CCAA podran acollir-se a aquest marc per a la concessió d'ajudes directes dirigides a finançar costos com els arrendaments, les despeses de subministrament o la formació, segons han assenyalat fonts de l'Executiu.





REESTRUCTURACIÓ DE CRÈDITS ICO I RECAPITALITZACIÓ D'EMPRESA MITJANA





Un segon fons es configurarà per a la reestructuració dels més de 120.400 milions de crèdits avalats fins a la data per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en un 98% a pimes i autònoms. Referent a això, el Ministeri d'Afers Econòmics podria elaborar un protocol de cara a les reestructuracions, si bé és previsible que finalment deixi a mercè de la banca els processos de lleves i reestructuracions. En qualsevol cas, les entitats hauran d'assumir part del cost d'aquestes noves mesures.





El tercer i últim fons serà de recapitalització per a empreses mitjanes mitjançant l'empresa pública Cofides, en la línia de l'implementat per la SEPI de 10.000 milions d'euros per a grans empreses.





D'aquesta manera, els instruments que veuran la llum van en la línia del que ha deixat entreveure Calviño en les últimes setmanes i inclouran ajudes directes i ajudes a través de solvència (lleves de deutes), tal com reclamaven des de diferents sectors que han apressat en els últims dies a què no es demorés més l'aprovació.





El nou paquet d'ajudes que ultima el Govern s'ha configurat després de mesos de treball principalment del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital costat de Banc d'Espanya i les entitats financeres, així com els departaments d'Indústria, Comerç i Turisme o Treball, ja que tal com ha assegurat la vicepresidenta tercera de Govern, Nadia Calviño, les entitats han de seguir tenint un paper important en les noves mesures i assumiran part del cost de les mateixes.





En aquesta línia, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme fa mesos que treballa en ajudes directes al considerar que les ajudes implementades fins a la tira, com la reducció de costos dels ERTO, la moratòria del lloguer, els ajornaments d'impostos o cotitzacions o el Pla Horeca aprovat al desembre, no eren suficients per al sector.